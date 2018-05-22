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    ФИФА закрыла антидопинговое дело против российских футболистов

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    ФИФА закрыла антидопинговое дело против российских футболистов

    ФИФА закрыла антидопинговое дело против российских футболистов

    ФИФА закрыла антидопинговое дело против российских футболистов
  • Фото: Associated Press © 2018, Alexander Zemlianichenko

    • ФИФА не нашла доказательств того, что российские футболисты применяли допинг.

    В связи с отсутствием доказательств принято решение закрыть дело, основанное на данных главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

    Как подчеркнули в ФИФА, проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, не выявила никаких отклонений. О своих выводах футбольная организация сообщила WADA. Там согласились с решением ФИФА закрыть дело.

    При отмечается, что особое внимание при проверке было уделено футболистам, которые вошли в заявку сборной России на чемпионат мира.

    смотретьВ сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге
    В сборной России по футболу ответили на обвинения Родченкова в допинге
    Ранее СМИ заявляли, что ФИФА после громких обвинений экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые могли принимать запрещенные препараты. Под подозрения, в частности, попали игроки, выступавшие на ЧМ-2014. В сборной же России в ответ отмечали, что игрокам нечего скрывать и спортсмены в любой момент готовы к визиту допинг-офицеров.

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