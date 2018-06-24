Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира одержала две убедительные победы и гарантировала себе выход из группы. Впереди — матч с Уругваем.
Российские футболисты дали этому рекорду свои звонкие имена, и все уже вспомнили, что такое в последний раз происходило при великом тренере Лобановском.
Лобановский учил стоять на воротах Станислава Черчесова, потом Черчесов стал капитаном команды. Сейчас Черчесов делает капитаном команды вратаря Акинфеева. Осталось ли что-то от той знаменитой химии Лобановского? Неизвестно. Время изменилось, футбол изменился, но они обещали побеждать.
Игорь Акинфеев, капитан и вратарь сборной России по футболу: «Мы просто поняли, что мы можем, чемпионат мира у нас проходит дома. Мы думаем, что игры, которые вы видели, по ним видно, что расслаблены ребята. Это очень важно для нас, потому что играть дома и быть скованными, я думаю, что было бы плохо».
Ирада Зейналова, ведущая «Итогов недели»: «Правда, было бы плохо. И то, как вы сейчас играли эти два матча, выглядит очень убедительно. Когда я смотрела игру с Египтом, честно говоря, единственный пропущенный вами гол — это Салах в конце-концов. Вы держали ворота фантастически».
Игорь Акинфеев: «Хорошая сторона сборной России нынешней — к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом. Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно. Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть».
Ирада Зейналова: «Интернет как будто бы поделился на две части. С одной стороны, есть болельщики, которые пишут: „Вау! Какая прекрасная Россия, какая прекрасная команда!“. А с другой стороны есть такая пресса, которая пишет: „А что это они так бегают? Может быть, у них там допинг?“. Вот чем вас кормят, что вы так бегаете?»
Игорь Акинфеев: «Кормят нас хорошо. Я думаю, что никто не жалуется. То, что касается темы допинга, — это глупо. Потому что сборную уже раз шесть проверяли перед чемпионатом мира, и в каждой игре берутся допинг-пробы после матча у двух футболистов. Поэтому опять не угадали люди».
Ирада Зейналова: «Всегда к российской сборной были претензии: не бегают. И вдруг побежали! Это вас Черчесов так запугал?»
Игорь Акинфеев: «Я думаю, что дело, понятно, в главном тренере. Он ставит какие-то цели, задачи, ставит игру, ставит модель игры. Ну, в большей степени, то, что я рассказал, это раскрепостились, и болельщики нас гонят. Потому что, действительно, играть на 80-тысячных „Лужниках“, 80 тысяч в Питере, я думаю, что это кайф, драйв, я не знаю, как это назвать. Действительно, оно вот как окрыляет».
Ирада Зейналова: «То есть слышите болельщиков?»
Игорь Акинфеев: «Конечно, это очень важно для нас».
Ирада Зейналова: «Вы уругвайские игры внимательно изучали?»
Игорь Акинфеев: «Да».
Ирада Зейналова: «Уже можно какой-то вот вывод сделать?»
Игорь Акинфеев: «Те игры, которые я смотрел, у них стандартные положения, такие бычки, все выпрыгивают, толкаются, бьются, то есть хорошая команда. Я говорю, что нам остается только биться».
Ирада Зейналова: «Вы капитан. Как сохранить настрой? Ведь все очень устали».
Игорь Акинфеев: «Нет, никто не устал. От футбола нельзя устать, тем более что футбол — это работа, поэтому как только ты устаешь, пора открывать дверку, выходить и давать дорогу другим. Будем по максимум играть и по максимуму выкладываться, а там будь что будет, потому что у нас и девиз такой на автобусе: „Играй с открытым сердцем“, поэтому, слава богу, удается».
Для них это и игра, и работа, и остается только надеется и верить, что эту работу они сделают хорошо. То, чего мы так долго ждали, то, во что мы даже сами не верили, мы получили сейчас.
Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Лобановский учил стоять на воротах Станислава Черчесова, потом Черчесов стал капитаном команды. Сейчас Черчесов делает капитаном команды вратаря Акинфеева. Осталось ли что-то от той знаменитой химии Лобановского? Неизвестно. Время изменилось, футбол изменился, но они обещали побеждать.
Игорь Акинфеев, капитан и вратарь сборной России по футболу: «Мы просто поняли, что мы можем, чемпионат мира у нас проходит дома. Мы думаем, что игры, которые вы видели, по ним видно, что расслаблены ребята. Это очень важно для нас, потому что играть дома и быть скованными, я думаю, что было бы плохо».
Ирада Зейналова, ведущая «Итогов недели»: «Правда, было бы плохо. И то, как вы сейчас играли эти два матча, выглядит очень убедительно. Когда я смотрела игру с Египтом, честно говоря, единственный пропущенный вами гол — это Салах в конце-концов. Вы держали ворота фантастически».
Игорь Акинфеев: «Хорошая сторона сборной России нынешней — к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом. Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно. Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть».
Ирада Зейналова: «Интернет как будто бы поделился на две части. С одной стороны, есть болельщики, которые пишут: „Вау! Какая прекрасная Россия, какая прекрасная команда!“. А с другой стороны есть такая пресса, которая пишет: „А что это они так бегают? Может быть, у них там допинг?“. Вот чем вас кормят, что вы так бегаете?»
Игорь Акинфеев: «Кормят нас хорошо. Я думаю, что никто не жалуется. То, что касается темы допинга, — это глупо. Потому что сборную уже раз шесть проверяли перед чемпионатом мира, и в каждой игре берутся допинг-пробы после матча у двух футболистов. Поэтому опять не угадали люди».
Ирада Зейналова: «Всегда к российской сборной были претензии: не бегают. И вдруг побежали! Это вас Черчесов так запугал?»
Игорь Акинфеев: «Я думаю, что дело, понятно, в главном тренере. Он ставит какие-то цели, задачи, ставит игру, ставит модель игры. Ну, в большей степени, то, что я рассказал, это раскрепостились, и болельщики нас гонят. Потому что, действительно, играть на 80-тысячных „Лужниках“, 80 тысяч в Питере, я думаю, что это кайф, драйв, я не знаю, как это назвать. Действительно, оно вот как окрыляет».
Ирада Зейналова: «То есть слышите болельщиков?»
Игорь Акинфеев: «Конечно, это очень важно для нас».
Ирада Зейналова: «Вы уругвайские игры внимательно изучали?»
Игорь Акинфеев: «Да».
Ирада Зейналова: «Уже можно какой-то вот вывод сделать?»
Игорь Акинфеев: «Те игры, которые я смотрел, у них стандартные положения, такие бычки, все выпрыгивают, толкаются, бьются, то есть хорошая команда. Я говорю, что нам остается только биться».
Ирада Зейналова: «Вы капитан. Как сохранить настрой? Ведь все очень устали».
Игорь Акинфеев: «Нет, никто не устал. От футбола нельзя устать, тем более что футбол — это работа, поэтому как только ты устаешь, пора открывать дверку, выходить и давать дорогу другим. Будем по максимум играть и по максимуму выкладываться, а там будь что будет, потому что у нас и девиз такой на автобусе: „Играй с открытым сердцем“, поэтому, слава богу, удается».
Для них это и игра, и работа, и остается только надеется и верить, что эту работу они сделают хорошо. То, чего мы так долго ждали, то, во что мы даже сами не верили, мы получили сейчас.
Матч Россия — Уругвай состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
❗️3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗️ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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