    В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков. лето, Новороссийск, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

    В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

    комментировать

    В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

    В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

      В Новороссийске сегодня устраняют последствия мощного ливня. За ночь на город обрушилась месячная норма осадков.

      В некоторых районах вода на улицах поднялась на метровый уровень. Выручать затопленные машины пришлось спасателям. В городе возникли проблемы с электричеством, сейчас электроснабжение восстанавливают.










      А жители Барнаула тем временем приходят в себя после урагана. Минувшим вечером на город обрушился ливень с грозой и штормовым ветром — он повалил сотни деревьев и повредил кровли домов.

      На Оби попало в шторм плавучее кафе «Барракуда» — судно врезалось в опору моста. На борту было 120 пассажиров, 15 человек получили травмы. В результате урагана рухнула стрела строительного крана — мужчина, находившийся в кабине, погиб.

      Новости по теме

      Лето-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru