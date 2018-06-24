В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

Видео @nik_olay_v 3мкр 05:00 24/06/18 ✔Отмечайте Ваши публикации нашим хештегом #ALLNVRSK и их увидит #Весь_Новороссийск #Новороссийск #Novorossiysk #Новоросс #Novoross #нврск #nvrsk 🔴Условия размещения ➡ @all_nvrsk

Публикация от ⚓ Весь НОВОРОССИЙСК | NVRSK ⚓ (@allnvrsk) 24 Июн 2018 в 1:51 PDT