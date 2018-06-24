В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков

В Новороссийске сегодня устраняют последствия мощного ливня. За ночь на город обрушилась месячная норма осадков.
В некоторых районах вода на улицах поднялась на метровый уровень. Выручать затопленные машины пришлось спасателям. В городе возникли проблемы с электричеством, сейчас электроснабжение восстанавливают.
А жители Барнаула тем временем приходят в себя после урагана. Минувшим вечером на город обрушился ливень с грозой и штормовым ветром — он повалил сотни деревьев и повредил кровли домов.
На Оби попало в шторм плавучее кафе «Барракуда» — судно врезалось в опору моста. На борту было 120 пассажиров, 15 человек получили травмы. В результате урагана рухнула стрела строительного крана — мужчина, находившийся в кабине, погиб.
А жители Барнаула тем временем приходят в себя после урагана. Минувшим вечером на город обрушился ливень с грозой и штормовым ветром — он повалил сотни деревьев и повредил кровли домов.
На Оби попало в шторм плавучее кафе «Барракуда» — судно врезалось в опору моста. На борту было 120 пассажиров, 15 человек получили травмы. В результате урагана рухнула стрела строительного крана — мужчина, находившийся в кабине, погиб.
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