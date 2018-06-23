При падении башенного крана в Барнауле погиб рабочий

В центре Барнаула во время урагана на дорогу упал башенный кран. В результате погиб рабочий. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Строительный кран рухнул на проезжую часть, повредив автомобили, линии электропередачи, а также задев здание дворца бракосочетаний. Ранее сообщалось, что пострадал один человек — оператор крана. Но, по уточненным данным Следственного комитета, рабочий погиб, передает РИА Новости.
Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего 23 июня 2018 года при падении башенного крана в городе Барнауле во время ураганного ветра».
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося. Устанавливается личность погибшего, а также организация, в которой он работал.
Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Ураган обрушился на Барнаул сегодня. Ветер валил деревья, заборы, рекламные щиты, рвал линии электропередачи. В результате удара стихии практических весь город остался без света и частично без воды. Кроме того, на улицах не работают светофоры.
На реке Обь 158 человек эвакуировали с прогулочной баржи, которую ураганный ветер отнес к противоположному берегу в сторону Старого моста. При ударе стихии на судне получили травмы шесть человек, они госпитализированы.
Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего 23 июня 2018 года при падении башенного крана в городе Барнауле во время ураганного ветра».
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося. Устанавливается личность погибшего, а также организация, в которой он работал.
Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Ураган обрушился на Барнаул сегодня. Ветер валил деревья, заборы, рекламные щиты, рвал линии электропередачи. В результате удара стихии практических весь город остался без света и частично без воды. Кроме того, на улицах не работают светофоры.
На реке Обь 158 человек эвакуировали с прогулочной баржи, которую ураганный ветер отнес к противоположному берегу в сторону Старого моста. При ударе стихии на судне получили травмы шесть человек, они госпитализированы.
Барнаул, часа 3 назад) pic.twitter.com/6Nd6IJIuOV— Kulyakhtin Evgeny (@_MyHopeLive_) 23 июня 2018 г.
А тем временем Барнаул просто разнесло 😨😨😨— принцесса электрофореза (@Kleinerstadtboy) 23 июня 2018 г.
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