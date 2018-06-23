    При падении башенного крана в Барнауле погиб рабочий

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    При падении башенного крана в Барнауле погиб рабочий

    При падении башенного крана в Барнауле погиб рабочий

    В центре Барнаула во время урагана на дорогу упал башенный кран. В результате погиб рабочий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Строительный кран рухнул на проезжую часть, повредив автомобили, линии электропередачи, а также задев здание дворца бракосочетаний. Ранее сообщалось, что пострадал один человек — оператор крана. Но, по уточненным данным Следственного комитета, рабочий погиб, передает РИА Новости.

    Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего 23 июня 2018 года при падении башенного крана в городе Барнауле во время ураганного ветра».

    На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося. Устанавливается личность погибшего, а также организация, в которой он работал.

    Из сообщения СК РФ по Алтайскому краю: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

    Ураган обрушился на Барнаул сегодня. Ветер валил деревья, заборы, рекламные щиты, рвал линии электропередачи. В результате удара стихии практических весь город остался без света и частично без воды. Кроме того, на улицах не работают светофоры.

    На реке Обь 158 человек эвакуировали с прогулочной баржи, которую ураганный ветер отнес к противоположному берегу в сторону Старого моста. При ударе стихии на судне получили травмы шесть человек, они госпитализированы.





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