Ураганный ветер едва не перевернул плавучее кафе с пассажирами на Оби: видео

Во время урагана, который обрушился на Барнаул, на реке Обь плавучее кафе оторвало от причала и унесло к противоположному берегу.
Ветер едва не перевернул на реке Обь в Барнауле плавучее кафе в составе теплохода и баржи. На борту находились 120 пассажиров.
Кафе «Барракуда» во время шторма столкнулось с опорой автомобильного моста. Пассажиров удалось эвакуировать. Травмы во время шторма, по данным Следственного комитета, получили 15 человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК: «В результате происшествия пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья».
Ураган обрушился на город около 21:00 по местному времени. Причем в течение дня в Барнауле сохранялась 38-градусная жара. Под штормовыми порывами ветра в центре города рухнул башенный кран, погиб рабочий. Почти весь город остался без света из-за обрывов линий электропередачи и частично без воды. Повалены десятки деревьев и рекламных конструкций.
Кафе «Барракуда» во время шторма столкнулось с опорой автомобильного моста. Пассажиров удалось эвакуировать. Травмы во время шторма, по данным Следственного комитета, получили 15 человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК: «В результате происшествия пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья».
Ураган обрушился на город около 21:00 по местному времени. Причем в течение дня в Барнауле сохранялась 38-градусная жара. Под штормовыми порывами ветра в центре города рухнул башенный кран, погиб рабочий. Почти весь город остался без света из-за обрывов линий электропередачи и частично без воды. Повалены десятки деревьев и рекламных конструкций.
Спасайся кто может! В Барнауле сегодня репетиция апокалипсиса.Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.
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