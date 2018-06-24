В Барнауле после урагана ввели режим ЧС

Власти Барнаула в воскресенье утром ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Центрального района города, наиболее пострадавшего в результате урагана и стихии.
Мэрия Барнаула: «Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии. В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт».
Ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на Барнаул после 38-градусной жары. В городе повалены деревья и рекламные конструкции, сломана стрела строительного кран, погиб его крановщик, сейчас также поиск 8-летней девочки, которая пропала во время грозы.
Над ликвидацией аварий работают 11 бригад электриков, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. Повреждены кровли частных и многоквартирных домов.
Добавим, что в Барнауле прокуратура проверяет обстоятельства столкновения плавучего кафе «Барракуда» с опорой моста. Накануне порывами сильного ветра судно понесло к автомобильному мосту через Обь. В результате столкновения с его опорой, травмы получили 15 человек, в основном это ушибы и порезы.
Ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на Барнаул после 38-градусной жары. В городе повалены деревья и рекламные конструкции, сломана стрела строительного кран, погиб его крановщик, сейчас также поиск 8-летней девочки, которая пропала во время грозы.
Над ликвидацией аварий работают 11 бригад электриков, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. Повреждены кровли частных и многоквартирных домов.
Спасайся кто может! В Барнауле сегодня репетиция апокалипсиса.Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.
Добавим, что в Барнауле прокуратура проверяет обстоятельства столкновения плавучего кафе «Барракуда» с опорой моста. Накануне порывами сильного ветра судно понесло к автомобильному мосту через Обь. В результате столкновения с его опорой, травмы получили 15 человек, в основном это ушибы и порезы.
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