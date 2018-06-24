В Барнауле устраняют последствия урагана

Нарушенное штормом электроснабжение а Барнауле восстановлено. Об этом сообщили в
пресс-службе ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго». Всего непогода оставила без света порядка 85 тысяч человек.
Пресс-служба ПАО «МРСК Сибири»: «Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром. Были отключены две воздушные линии электропередачи 110 кВ, нарушено энергоснабжение 85 тыс. жителей города. На время ремонта потребители запитывались по резервным схемам, в том числе с применением резервных источников».
К часу ночи специалистам удалось вернуть электричество в большую часть домов. Без света оставались всего 15 тысяч человек. По просьбе персонала четырех барнаульских медучреждений специалисты привезли передвижные дизель-генераторы, от которых и запитали больницы. Барнауле продолжают ликвидировать последствия урагана.
Тем временем в городе продолжают устранять последствия налетевшего урагана, передает ТАСС.
Пресс-службе мэрии: «Проезжие части, на которые упали деревья, сейчас открыты — поваленные деревья убрали, пилят и вывозят. Движение электротранспорта восстановлено, кроме троллейбусного в центре — там ночью тоже оборвало провода, в пригородном поселке Затон с семи многоквартирных домов снесло крыши — туда выезжают специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию».
Ранее сообщалось, что из-за непогоды плавучее кафе оторвало от причала и унесло к противоположному берегу. Судно столкнулось с опорой автомобильного моста. Пассажиров удалось эвакуировать. Травмы во время шторма, по данным Следственного комитета, получили 15 человек.
К часу ночи специалистам удалось вернуть электричество в большую часть домов. Без света оставались всего 15 тысяч человек. По просьбе персонала четырех барнаульских медучреждений специалисты привезли передвижные дизель-генераторы, от которых и запитали больницы. Барнауле продолжают ликвидировать последствия урагана.
Тем временем в городе продолжают устранять последствия налетевшего урагана, передает ТАСС.
Пресс-службе мэрии: «Проезжие части, на которые упали деревья, сейчас открыты — поваленные деревья убрали, пилят и вывозят. Движение электротранспорта восстановлено, кроме троллейбусного в центре — там ночью тоже оборвало провода, в пригородном поселке Затон с семи многоквартирных домов снесло крыши — туда выезжают специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию».
Ранее сообщалось, что из-за непогоды плавучее кафе оторвало от причала и унесло к противоположному берегу. Судно столкнулось с опорой автомобильного моста. Пассажиров удалось эвакуировать. Травмы во время шторма, по данным Следственного комитета, получили 15 человек.
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