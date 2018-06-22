Президент Южной Кореи считает необходимым участие России в диалоге с КНДР

В сотрудничество двух Корей должна быть вовлечена Россия. Такова позиция президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В Кремле гость и президент Путин обсуждали проекты железной дороги и газопровода через три страны.
Владимир Путин пригласил Мун Чжэ Ина на чемпионат мира по футболу еще в феврале. В отличие от других высоких гостей чемпионата, Мун проводит с Путиным полноценные переговоры с подписанием совместных документов и выходом к прессе.
Улучшение отношений между двумя Кореями и историческая встреча лидера КНДР с президентом США открывают путь к сотрудничеству разделенного народа и вовлечению в процесс ближайших соседей — России и Китая. Мун Чжэ Ин сразу информировал по телефону Путина о своей первой встрече с Ким Чен Ыном в апреле. У президента Муна есть большая миролюбивая задача, а в Москве возможность обсудить с Путиным с глазу на глаз дальнейшее развитие начатого мирного диалога, в деталях, тем более, что договор, подписанный Трампом и Кимом в Сингапуре о денуклеаризации корейского полуострова носит общий характер.
Южная Корея — более надежный партнер, чем западные страны при том, что дипломатических отношений с ней у нашей страны не было до 1991 года. Сейчас отменен даже визовый режим. Южная Корея налаживает в России производство автомобилей и электронной техники, возводит промышленный комплекс в особой экономической зоне на Дальнем Востоке, отправила свою женщину-космонавта на МКС.
Сейчас готовятся амбициозные и важные проекты с участием КНДР, которые можно будет начать воплощать сразу после подписания мирного договора — формально до сих пор две Кореи находятся в состоянии войны. Речь идет о соединении железнодорожных и электрических сетей трех стран, а также о строительстве газопровода от границы России через КНДР в Южную Корею.
Сотрудничество России с Южной Кореей открывает широкие возможности, особенно для российского Дальнего Востока. Наряду с Китаем, обе Кореи способны стать важным рынком для России. Так Россия сможет успешнее противостоять попыткам Запада оказать на нее экономическое давление.
Завтра Мун Чжэ Ин сможет посмотреть в Ростове-на-Дону матч с участием своей сборной. Гость высказал пожелание, чтобы Россия и Южная Корея сыграли друг с другом в полуфинале.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Улучшение отношений между двумя Кореями и историческая встреча лидера КНДР с президентом США открывают путь к сотрудничеству разделенного народа и вовлечению в процесс ближайших соседей — России и Китая. Мун Чжэ Ин сразу информировал по телефону Путина о своей первой встрече с Ким Чен Ыном в апреле. У президента Муна есть большая миролюбивая задача, а в Москве возможность обсудить с Путиным с глазу на глаз дальнейшее развитие начатого мирного диалога, в деталях, тем более, что договор, подписанный Трампом и Кимом в Сингапуре о денуклеаризации корейского полуострова носит общий характер.
Южная Корея — более надежный партнер, чем западные страны при том, что дипломатических отношений с ней у нашей страны не было до 1991 года. Сейчас отменен даже визовый режим. Южная Корея налаживает в России производство автомобилей и электронной техники, возводит промышленный комплекс в особой экономической зоне на Дальнем Востоке, отправила свою женщину-космонавта на МКС.
Сейчас готовятся амбициозные и важные проекты с участием КНДР, которые можно будет начать воплощать сразу после подписания мирного договора — формально до сих пор две Кореи находятся в состоянии войны. Речь идет о соединении железнодорожных и электрических сетей трех стран, а также о строительстве газопровода от границы России через КНДР в Южную Корею.
Сотрудничество России с Южной Кореей открывает широкие возможности, особенно для российского Дальнего Востока. Наряду с Китаем, обе Кореи способны стать важным рынком для России. Так Россия сможет успешнее противостоять попыткам Запада оказать на нее экономическое давление.
Завтра Мун Чжэ Ин сможет посмотреть в Ростове-на-Дону матч с участием своей сборной. Гость высказал пожелание, чтобы Россия и Южная Корея сыграли друг с другом в полуфинале.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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