Трамп сообщил о ликвидации четырех крупных испытательных полигонов в КНДР

Северокорейские власти ликвидировали четыре крупных испытательных полигона. Об этом заявил Дональд Трамп на совещании в Белом доме.

По словам американского лидера, Пхеньян также прекратил ракетные пуски и сейчас занимается уничтожением полигона, где испытывали ракетные двигатели.



Дональд Трамп, президент США: «Власти КНДР прекратили пуски ракет, в том числе и баллистических. Они находятся в процессе ликвидации полигона по испытанию двигателей, они взрывают его. Они уже уничтожили один из своих крупных испытательных полигонов, по сути, были уничтожены 4 их крупных полигона для проведения испытаний».



При этом Трамп не уточнил, какие именно испытания имел в виду — ядерные или ракетные. Президент США подчеркнул важность немедленной и «полной денуклеаризации, которая уже начинает происходить». Глава Белого дома также заявил, что Пхеньян «уже вернул или находится в процессе возвращения» останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих.



О планах по денуклеаризации Корейского полуострова стало известно во время саммита в Сингапуре. Ким Чен Ын пообещал выполнить обязательства по разоружению Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности от США.