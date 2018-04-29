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    Президент Южной Кореи рассказал Путину о переговорах с Ким Чен Ыном

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    Президент Южной Кореи рассказал Путину о переговорах с Ким Чен Ыном

    Президент Южной Кореи рассказал Путину о переговорах с Ким Чен Ыном

    Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили итоги исторических межкорейских переговоров.

    Во время телефонного разговора глава Южной Кореи подробно проинформировал президента России об итогах встречи в Пханмунчжоме. Обе стороны позитивно оценили договоренности, достигнутые на этой встрече, особо отметив зафиксированное в итоговой декларации положение о денуклеаризации Корейского полуострова.

    Владимир Путин отметил, что Россия готова помочь улучшению отношений Южной Кореи и КНДР, в том числе с помощью трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов.

    Кроме того, президент РФ подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, сообщили в пресс-службе Кремля.

    смотретьИсторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Напомним, 27 апреля на границе двух Корей в Пханмунчжоме состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Главы государств подписали декларацию о мире и договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Не исключено, что уже до конца года будет подписан договор о прекращении войны, в которой официально до сих пор находятся оба государства.

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