Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире

Север и Юг Кореи намерны подписать мирный договор. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.
Как говорится в документе, «КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор». Для установления системы твердого мира предлагается провести трехсторонний или четырехсторонний саммит, в котором, кроме КНДР и Южной Кореи, будут принимать участие США и Китай.
Также в декларации говорится, что КНДР и Южная Корея будут улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению. Стороны выразили готовность неукоснительно соблюдать договоренности о ненападении друг на друга. А после того, как напряженность между странами снизится, а взаимное доверие возрастет, Сеул и Пхеньян начнут процесс сокращения вооружений.
Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в этом вопросе.
По итогам саммита президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил о начале процесса полной денуклеаризации.
Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея: «Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня».
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение двух Корей, передает «Интерфакс».
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены».
Лидеры Северной и Южной Корей символически отметили результаты саммита посадкой памятного дерева в районе деревни Пханмунджом, расположенной на линии разграничения, где и проходят нынешние переговоры. Для этого была выбрана сосна, которая была посажена примерно в 1953 году, когда закончилась корейская война. Для церемонии использовалась земля с горы Халласан, расположенной на острове Чеджудо в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с Китаем. Затем лидеры торжественно открыли возле дерева мемориальный камень с надписью «Здесь посажены мир и процветание».
Также в декларации говорится, что КНДР и Южная Корея будут улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению. Стороны выразили готовность неукоснительно соблюдать договоренности о ненападении друг на друга. А после того, как напряженность между странами снизится, а взаимное доверие возрастет, Сеул и Пхеньян начнут процесс сокращения вооружений.
Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в этом вопросе.
По итогам саммита президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил о начале процесса полной денуклеаризации.
Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея: «Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня».
В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение двух Корей, передает «Интерфакс».
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены».
Лидеры Северной и Южной Корей символически отметили результаты саммита посадкой памятного дерева в районе деревни Пханмунджом, расположенной на линии разграничения, где и проходят нынешние переговоры. Для этого была выбрана сосна, которая была посажена примерно в 1953 году, когда закончилась корейская война. Для церемонии использовалась земля с горы Халласан, расположенной на острове Чеджудо в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с Китаем. Затем лидеры торжественно открыли возле дерева мемориальный камень с надписью «Здесь посажены мир и процветание».
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