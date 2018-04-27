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    Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире. Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире

    Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире

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    Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире

    Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире

    Лидеры Южной Кореи и КНДР подписали декларацию о мире
    • Фото: Reuters © 2018

      • Север и Юг Кореи намерны подписать мирный договор. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

      Как говорится в документе, «КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор». Для установления системы твердого мира предлагается провести трехсторонний или четырехсторонний саммит, в котором, кроме КНДР и Южной Кореи, будут принимать участие США и Китай.

      Также в декларации говорится, что КНДР и Южная Корея будут улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению. Стороны выразили готовность неукоснительно соблюдать договоренности о ненападении друг на друга. А после того, как напряженность между странами снизится, а взаимное доверие возрастет, Сеул и Пхеньян начнут процесс сокращения вооружений.

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      Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в этом вопросе.

      По итогам саммита президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил о начале процесса полной денуклеаризации.

      Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея: «Это была историческая встреча. Больше не будет войны на Корейском полуострове. Полная денуклеаризация Корейского полуострова начинается сегодня».

      В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что надеется на объединение двух Корей, передает «Интерфакс».

      Ким Чен Ын, глава КНДР: «Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены».

      Лидеры Северной и Южной Корей символически отметили результаты саммита посадкой памятного дерева в районе деревни Пханмунджом, расположенной на линии разграничения, где и проходят нынешние переговоры. Для этого была выбрана сосна, которая была посажена примерно в 1953 году, когда закончилась корейская война. Для церемонии использовалась земля с горы Халласан, расположенной на острове Чеджудо в Южной Корее, и с горы Пэктусан на границе Северной Кореи с Китаем. Затем лидеры торжественно открыли возле дерева мемориальный камень с надписью «Здесь посажены мир и процветание».

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