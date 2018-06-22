    Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России. Дальний Восток, Путин, Южная Корея, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России

    Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Штукина
    Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России

    Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России

    Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Штукина

      • В Кремле сегодня проходят переговоры президентов России и Южной Кореи. Мун Чжэ Ин находится в нашей стране с государственным визитом по приглашению Владимира Путина. На таком уровне главу Южной Кореи принимают у нас впервые почти за два десятка лет.

      Мун Чжэ Ин уже встретился с Дмитрием Медведевым, выступил в Госдуме и принял участие в работе российско-корейского бизнес-форума. Основные темы сегодняшней встречи государственных лидеров касаются развития двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове.

      Президент Южной Кореи поздравил Путина с выходом сборной России по футболу в следующую стадию ЧМ-2018 и признался, что влюбился в нашу страну.

      Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Будучи президентом, читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Я считаю Корею и Россию ключевыми партнерами в сотрудничестве на Корейском полуострове. Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнерства с Россией в качестве важного вектора во внешней политике и политике безопасности нашей страны».

      Президент Южной Кореи предложил Владимиру Путину обсудить сотрудничество в развитии Дальнего Востока, благосостояния граждан двух стран и заняться поиском возможностей для будущего развития. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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