Президент Южной Кореи на встрече с Путиным признался в любви к России

В Кремле сегодня проходят переговоры президентов России и Южной Кореи. Мун Чжэ Ин находится в нашей стране с государственным визитом по приглашению Владимира Путина. На таком уровне главу Южной Кореи принимают у нас впервые почти за два десятка лет.

Мун Чжэ Ин уже встретился с Дмитрием Медведевым, выступил в Госдуме и принял участие в работе российско-корейского бизнес-форума. Основные темы сегодняшней встречи государственных лидеров касаются развития двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове.



Президент Южной Кореи поздравил Путина с выходом сборной России по футболу в следующую стадию ЧМ-2018 и признался, что влюбился в нашу страну.



Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Будучи президентом, читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Я считаю Корею и Россию ключевыми партнерами в сотрудничестве на Корейском полуострове. Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнерства с Россией в качестве важного вектора во внешней политике и политике безопасности нашей страны».



Президент Южной Кореи предложил Владимиру Путину обсудить сотрудничество в развитии Дальнего Востока, благосостояния граждан двух стран и заняться поиском возможностей для будущего развития. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.