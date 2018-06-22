Аргентинский фанат расплакался и извинился за унизительное видео с россиянкой

Болельщик из Аргентины, который оказался в центре скандала
из-за видео с россиянкой, признался, что не знает, как теперь смотреть в глаза своей жене и детям.
Аргентинец Нестор Пенови рассказал, что приехал на чемпионат мира вместе с друзьями и снял шуточный ролик, который не должен был оказаться в публичном доступе, однако кто-то из его друзей опубликовал видео в Сети.
Пенови заявил, что просит прощения за свое недостойное поведение, и признался, что теперь ему очень стыдно.
Нестор Пенови: «Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Я хочу извиниться перед всеми. Перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, моей семьей и моей женой. Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек».
Кроме того, как сообщает Ciudad Magazine, мужчина расплакался, когда у него спросили, как он объяснит свой поступок дочери и сыну.
Отметим, что ранее аргентинца лишили права посещать матчи чемпионата мира. Так мужчину наказали за то, что он снял видео с юной россиянкой, которая повторила за ним неприличную фразу на незнакомом ей испанском языке.
Подобный скандал разгорелся и в Бразилии. Там решили возбудить уголовное дело против болельщиков, которые обманули россиянку и заставили ее вместе с ними скандировать оскорбительную фразу. «Героем» еще одного скандала стал российский болельщик, который во время прямого эфира схватил и поцеловал сотрудницу Deutsche Welle. Мужчина уже извинился перед журналисткой.
Пенови заявил, что просит прощения за свое недостойное поведение, и признался, что теперь ему очень стыдно.
Нестор Пенови: «Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Я хочу извиниться перед всеми. Перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, моей семьей и моей женой. Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек».
Кроме того, как сообщает Ciudad Magazine, мужчина расплакался, когда у него спросили, как он объяснит свой поступок дочери и сыну.
Отметим, что ранее аргентинца лишили права посещать матчи чемпионата мира. Так мужчину наказали за то, что он снял видео с юной россиянкой, которая повторила за ним неприличную фразу на незнакомом ей испанском языке.
Подобный скандал разгорелся и в Бразилии. Там решили возбудить уголовное дело против болельщиков, которые обманули россиянку и заставили ее вместе с ними скандировать оскорбительную фразу. «Героем» еще одного скандала стал российский болельщик, который во время прямого эфира схватил и поцеловал сотрудницу Deutsche Welle. Мужчина уже извинился перед журналисткой.
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