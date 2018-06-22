    Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире

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    Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире

    Российский болельщик извинился перед журналисткой за поцелуй в прямом эфире

    Болельщик из России извинился перед журналисткой Deutsche Welle за «неудачную шутку с поцелуем в щечку».

    Фанат, представившийся Русланом, сам пришел в московский корпункт DW, а потом вышел на связь с журналисткой Жюльет Гонсалес Теран и попросил у нее прощения.

    Руслан: «Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас… Мне правда очень жаль».

    При этом болельщик объяснил, что поспорил с другом, что сможет поцеловать журналистку во время прямого эфира, и просто не предполагал, что «неудачная шутка с поцелуем в щечку перерастет в сексуальное домогательство».

    Как сообщает Deutsche Welle, журналистка приняла его извинения.

    Напомним, инцидент с российским болельщиком и сотрудницей DW произошел 14 июня в Москве. Жюльет Гонсалес Теран на испанском языке рассказывала о чемпионате мира, когда к ней подбежал молодой человек, обнял ее, поцеловал в щеку, а потом исчез в толпе, крикнув «Россия — чемпион». При этом сама журналистка и ее коллеги расценили случившееся как сексуальное домогательство.

    Надо сказать, что «героями» подобных историй стали и иностранные болельщики. Так, были наказаны фанаты из Аргентины и Бразилии, которые решили снять оскорбительные ролики с россиянками, которые не понимают испанского или португальского и повторяют неприличные фразы.

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