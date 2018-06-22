В Бразилии завели уголовное дело на фанатов, оскорбивших россиянку

Бразильские болельщики, которые записали оскорбительное видео с участием молодой россиянки, стали фигурантами уголовного дело.
Дело об оскорблении завела бразильская прокуратура столичного округа.
В ведомстве подчеркнули, что изучили широко разошедшееся по Интернету видео и уже установили личности всех «героев» ролика, передает РИА Новости.
Напомним, громкий скандал в Бразилии разгорелся из-за выходки отправившихся на чемпионат мира болельщиков, которые решили подшутить над россиянкой в центре Москвы. Молодые люди предложили девушке вместе с ними поскандировать португальскую фразу «Buceta Rosa» («розовая вагина»), а потом добавили слово «русские». При этом россиянка, которая не понимала, что кричат юноши, повторяла их фразу и смеялась вместе с ними.
Поведение болельщиков осудили многие бразильцы, которые решили извиниться перед россиянами за оскорбительную шутку. В бразильском министерстве туризма обвинили «героев» видео в «неприемлемом женоненавистничестве». Кроме того, одного из участников розыгрыша, который работал в авиакомпании, уже уволили, а его товарища, оказавшегося лейтенантом военной полиции, теперь ждет дисциплинарная проверка.
Надо сказать, что этот случай не стал единичным. Так, болельщика из Аргентины, который попросил русскую девушку повторить за ним неприличную фразу на испанском языке, лишили права посещения матчей чемпионата мира.
В ведомстве подчеркнули, что изучили широко разошедшееся по Интернету видео и уже установили личности всех «героев» ролика, передает РИА Новости.
Напомним, громкий скандал в Бразилии разгорелся из-за выходки отправившихся на чемпионат мира болельщиков, которые решили подшутить над россиянкой в центре Москвы. Молодые люди предложили девушке вместе с ними поскандировать португальскую фразу «Buceta Rosa» («розовая вагина»), а потом добавили слово «русские». При этом россиянка, которая не понимала, что кричат юноши, повторяла их фразу и смеялась вместе с ними.
Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da língua portuguesa para abusar da cordialidade.— Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 июня 2018 г.
Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/sfsEkWfJJP
Поведение болельщиков осудили многие бразильцы, которые решили извиниться перед россиянами за оскорбительную шутку. В бразильском министерстве туризма обвинили «героев» видео в «неприемлемом женоненавистничестве». Кроме того, одного из участников розыгрыша, который работал в авиакомпании, уже уволили, а его товарища, оказавшегося лейтенантом военной полиции, теперь ждет дисциплинарная проверка.
Надо сказать, что этот случай не стал единичным. Так, болельщика из Аргентины, который попросил русскую девушку повторить за ним неприличную фразу на испанском языке, лишили права посещения матчей чемпионата мира.
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