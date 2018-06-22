Аргентинский фанат поплатился за пошлую выходку в адрес россиянки

Появившееся в Сети видео, запечатлевшее непристойную штуку аргентинского футбольного фаната, спровоцировало громкий скандал. Речь идет о ролике, где болельщик из южноамериканской страны просит русскую девушку повторить за ним неприличную фразу на испанском языке.
В Аргентине эта запись вызвала широкий общественный резонанс и массовое осуждение. В посольстве России в Буэнос-Айресе выразили возмущение недостойным поведением туриста и призвали его принести публичные извинения. На эту историю отреагировали власти Аргентины и потребовали за эту выходку лишить их соотечественника Fan ID. Об этом в эфире радиостанции La Red сообщил глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро.
Гильермо Мадеро, глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины: «Министр безопасности Патрисия Буллрич связалась со мной рано утром, мы сразу попросили, чтобы этот человек, непорядочный, бессовестный, лишился возможности посещать стадионы до конца ЧМ-2018. Мне подтвердили из российского Центра международного полицейского сотрудничества, что его лишили Fan ID».
По словам Мадеро, аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, поскольку в России «находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение».
Ранее аналогичный скандал вспыхнул в Бразилии. Приехавшие оттуда футбольные болельщики тоже решили перед камерой поиздеваться над россиянкой, которая не понимает португальского языка. На видео, снятом на Никольской улице в центре Москвы, молодые бразильцы веселятся вместе с русской девушкой и предлагают ей вместе поскандировать «Buceta Rosa» («розовая вагина»), а потом добавляют слово «русские». При этом девушка не понимает, что за слова произносит, раз за разом повторяет кричалку и смеется вместе с иностранцами.
В Министерстве туризма Бразилии назвали авторов этого злобного розыгрыша «женоненавистниками» и решили их наказать. Болельщика, работавшего в одной из местных авиакомпаний, уже уволили, а фаната, который служит в военной полиции, ждет дисциплинарная проверка.
Гильермо Мадеро, глава Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины: «Министр безопасности Патрисия Буллрич связалась со мной рано утром, мы сразу попросили, чтобы этот человек, непорядочный, бессовестный, лишился возможности посещать стадионы до конца ЧМ-2018. Мне подтвердили из российского Центра международного полицейского сотрудничества, что его лишили Fan ID».
По словам Мадеро, аргентинские власти не могут допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, поскольку в России «находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение».
Ранее аналогичный скандал вспыхнул в Бразилии. Приехавшие оттуда футбольные болельщики тоже решили перед камерой поиздеваться над россиянкой, которая не понимает португальского языка. На видео, снятом на Никольской улице в центре Москвы, молодые бразильцы веселятся вместе с русской девушкой и предлагают ей вместе поскандировать «Buceta Rosa» («розовая вагина»), а потом добавляют слово «русские». При этом девушка не понимает, что за слова произносит, раз за разом повторяет кричалку и смеется вместе с иностранцами.
В Министерстве туризма Бразилии назвали авторов этого злобного розыгрыша «женоненавистниками» и решили их наказать. Болельщика, работавшего в одной из местных авиакомпаний, уже уволили, а фаната, который служит в военной полиции, ждет дисциплинарная проверка.
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