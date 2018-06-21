    Бразильских болельщиков наказали за издевательский розыгрыш россиянки

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    Бразильских болельщиков наказали за издевательский розыгрыш россиянки

    Бразильских болельщиков наказали за издевательский розыгрыш россиянки

    В Бразилии вспыхнул скандал из-за видео с фанатами, решившими поиздеваться над россиянкой, которая не понимает португальского.

    Инцидент произошел на Никольской улице в центре Москвы, где собираются гости чемпионата мира по футболу. На записи, которую сделал один из бразильских болельщиков, молодые иностранцы веселятся вместе с россиянкой и предлагают ей вместе поскандировать «Buceta Rosa» («розовая вагина»), а потом добавляют слово «русские».

    При этом девушка не понимает, что скандируют бразильцы, повторяет кричалку и смеется вместе с ними.

    Такое поведение болельщиков возмутило многих бразильцев. В частности, в министерстве туризма страны обвинили «героев» видео в «неприемлемом женоненавистничестве». Кроме того, участников розыгрыша решили наказать. Так, болельщика, работавшего в одной из местных авиакомпании, уже уволили, а фаната, который оказался лейтенантом военной полиции, ждет дисциплинарная проверка, сообщает UOL.



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