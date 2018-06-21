Во ФСИН рассказали о состоянии объявившего голодовку Сенцова

Состояние осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное, сообщили во ФСИН.
В ведомстве отметили, что объявивший голодовку заключенный находится под постоянным наблюдением медиков, которые осматривают Сенцова и проводят клинико-лабораторные исследования.
При этом в управлении ФСИН по ЯНАО подчеркнули, что украинцу была назначена поддерживающая терапия. Сам Сенцов от медпомощи и поддерживающей терапии не отказывается.
Напомним, режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Режиссера приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонию строгого режима «Белый медведь». А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о возможности обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинского задержали за профессиональную деятельность, а Сенцова осудили по обвинению в подготовке теракта. А в начале июня Путин и Порошенко договорились о посещении уполномоченными по правам человека осужденных в России и на Украине.
При этом в управлении ФСИН по ЯНАО подчеркнули, что украинцу была назначена поддерживающая терапия. Сам Сенцов от медпомощи и поддерживающей терапии не отказывается.
Напомним, режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Режиссера приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонию строгого режима «Белый медведь». А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о возможности обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинского задержали за профессиональную деятельность, а Сенцова осудили по обвинению в подготовке теракта. А в начале июня Путин и Порошенко договорились о посещении уполномоченными по правам человека осужденных в России и на Украине.
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