Матвиенко призвала не откладывать повышение пенсионного возраста

Законодатели должны учесть все замечания и предложения, которые касаются изменения пенсионного законодательства, но принять закон необходимо осенью, заявила спикер Совфеда.
Парламентарии учтут все замечания критиков изменения пенсионного возраста, однако принятие закона откладываться не будет. Такое заявление сделала в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «Что касается отложить — нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года».
По мнению Матвиенко, вопрос о повышении пенсионного возраста уже «перезрел». Матвиенко также добавила, что всестороннее обсуждение изменений необходимо.
Валентина Матвиенко: «Каждый регион — и исполнительная, и законодательная власть — должен высказать свое отношение к этому проекту закона. 30 дней отводится на это… Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать».
Напомним, проект изменений, которые предполагают поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму на прошлой неделе. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с принятием изменений доходы пенсионеров будут расти.
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «Что касается отложить — нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать… Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года».
По мнению Матвиенко, вопрос о повышении пенсионного возраста уже «перезрел». Матвиенко также добавила, что всестороннее обсуждение изменений необходимо.
Валентина Матвиенко: «Каждый регион — и исполнительная, и законодательная власть — должен высказать свое отношение к этому проекту закона. 30 дней отводится на это… Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать».
Напомним, проект изменений, которые предполагают поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму на прошлой неделе. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что реформа необходима, чтобы избежать снижения пенсий. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с принятием изменений доходы пенсионеров будут расти.
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