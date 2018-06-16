    Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов
    Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

    Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

    Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта повышении пенсионного возраста в России.

    Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В сообщении отмечается, что «законопроект предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом „О страховых пенсиях“, назначается страховая пенсия по старости».

    Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

    Кабинет министров одобрил законопроект 14 июня. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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