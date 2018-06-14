Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство РФ одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Об этом по итогам заседания сообщил ТАСС помощник президента РФ Андрей Белоусов. По его словам, законопроект «одобрили все» члены кабмина.
Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Начиная с этого времени планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.
Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.
После одобрения правительством законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством в четверг.
Согласно законопроекту, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет к 2028 году. Таким образом, предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Начиная с этого времени планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.
Однако те, кому сегодня 59 лет, то есть мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р., смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, им придется работать не пять лет дополнительно, а лишь два года. Далее этот шаг сохранится.
После одобрения правительством законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством в четверг.
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