Неизбежная реформа: как будет проходить повышение пенсионного возраста

Одобренное российским правительством увеличение пенсионного возраста будет поэтапным. Переходный период растянется почти на 15 лет.
Времени для теоретических рассуждений больше нет, Россия и так осталась чуть ли не единственной страной и в Европе и на пространствах СНГ, которая до сих пор отказывалась повышать пенсионный возраст. Премьер, открывая сегодняшнее заседание правительства, признал: это сложный вопрос, мера, так сказать, не популярная, но без предложенных изменений развивать экономику страны нельзя.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Ситуация сегодня такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. И с каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы».
Историческая справка: нынешний порог трудоспособного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) в нашей стране начал складываться в 30-е годы, когда средняя продолжительность жизни равнялась 43 годам. Но сейчас россияне живут примерно на 30 лет дольше, да и условия труда стали мягче, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь,.
Предполагаемый пенсионный возраст — 65 лет для мужчин, 63 года — для женщин. Как это соотносится с нынешней продолжительностью жизни? Для сильного пола — это сейчас 67 с половиной лет, пресловутый срок дожития — два с половиной года. В правительстве, впрочем, ссылаются на некие расчетные данные, согласно которым в скором времени долгожителей среди россиян станет гораздо больше.
Повышение пенсионного возраста не коснется многих нынешних льготников: тружеников Крайнего Севера и вредных производств, шахтеров, металлургов. Послабления предусмотрены для военных и силовиков, педагогов и медиков, у них сохраняется возможность выхода на досрочную пенсию при выработке специального стажа от 15 до 30 лет. Для всех прочих предусмотрено плавное повышение трудоспособного возраста. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
Резонный вопрос: а как быть с трудоустройством этих людей? Ведь многие вакансии сейчас открываются с жесткими условиями — опыт обязателен, но не старше 40. С этим возрастным неравенством правительство обещает бороться. Минтруда поручено разработать меры против работодателей, ущемляющих права работающих пенсионеров.
Что касается тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, то их никакие изменения не касаются, кроме одного: их пенсии, начиная со следующего года, будут индексироваться гораздо быстрее текущей инфляции. Прибавка составит примерно по тысяче рублей в год. Если сейчас средняя пенсия в России составляет 14 с половиной тысячи рублей, то в 2019 году это будет 15 с половиной тысяч, в 2020-м — 16 с половиной. Такая коррекция будет осуществляться в течение ближайших двух-трех лет.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Ситуация сегодня такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. И с каждым годом этот дисбаланс будет только расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы».
Историческая справка: нынешний порог трудоспособного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) в нашей стране начал складываться в 30-е годы, когда средняя продолжительность жизни равнялась 43 годам. Но сейчас россияне живут примерно на 30 лет дольше, да и условия труда стали мягче, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь,.
Предполагаемый пенсионный возраст — 65 лет для мужчин, 63 года — для женщин. Как это соотносится с нынешней продолжительностью жизни? Для сильного пола — это сейчас 67 с половиной лет, пресловутый срок дожития — два с половиной года. В правительстве, впрочем, ссылаются на некие расчетные данные, согласно которым в скором времени долгожителей среди россиян станет гораздо больше.
Повышение пенсионного возраста не коснется многих нынешних льготников: тружеников Крайнего Севера и вредных производств, шахтеров, металлургов. Послабления предусмотрены для военных и силовиков, педагогов и медиков, у них сохраняется возможность выхода на досрочную пенсию при выработке специального стажа от 15 до 30 лет. Для всех прочих предусмотрено плавное повышение трудоспособного возраста. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
Резонный вопрос: а как быть с трудоустройством этих людей? Ведь многие вакансии сейчас открываются с жесткими условиями — опыт обязателен, но не старше 40. С этим возрастным неравенством правительство обещает бороться. Минтруда поручено разработать меры против работодателей, ущемляющих права работающих пенсионеров.
Что касается тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, то их никакие изменения не касаются, кроме одного: их пенсии, начиная со следующего года, будут индексироваться гораздо быстрее текущей инфляции. Прибавка составит примерно по тысяче рублей в год. Если сейчас средняя пенсия в России составляет 14 с половиной тысячи рублей, то в 2019 году это будет 15 с половиной тысяч, в 2020-м — 16 с половиной. Такая коррекция будет осуществляться в течение ближайших двух-трех лет.
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