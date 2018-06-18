    Госдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы. Госдума, законодательство, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы

    Госдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы

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    Госдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы

    Госдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы

      Совет Госдумы отправил пакет документов об изменениях в пенсионном законодательстве для обсуждения в регионах. Об этом сообщил Александр Жуков.

      Первый вице-спикер подчеркнул, что дискуссии должны быть самыми широкими — свои мнения должны высказать и губернаторы, и депутаты региональных заксобраний, и конечно, общественные организации.

      Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы: «Я думаю, что будет очень серьезная дискуссия по этому вопросу, сегодня для всех очевидно, что назрели изменения в пенсионной системе, эти изменения в первую очередь должны быть направлены на повышение пенсий».

      Александр Жуков отметил, что в случае принятия закона уже в следующем году пенсии будут увеличены на 1000 рублей в месяц. То есть нынешние пенсионеры получат за год дополнительно 12 тысяч рублей, не считая индексации на величину инфляции.

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