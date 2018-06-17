Голикова в интервью НТВ назвала главную цель повышения пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму. В правительстве объясняют: планку не повышали с 1965 года, и с тех пор жизнь изменилась — пенсионеров стало больше, работающих меньше, а категория работающих пенсионеров — это то, чего нет уже нигде в мире. То есть чтобы те, кто уже вышел на пенсию, получали больше, остальные должны больше работать. Правительство обещает, что выходить на пенсию позже станет выгодным.
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок, в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой подчеркнула: главное, для чего повышается пенсионный возраст, — это увеличение размера пенсий нынешних пенсионеров.
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Люди к любым переменам относятся очень тревожно. Перемены, которые непосредственно касаются их, конечно, их беспокоят. И люди не всегда понимают, что будет. Главное, что должны услышать наши граждане, что это решение принимается потому, что мы хотим увеличить реальный размер пенсий для ныне действующих пенсионеров. Базируясь на том проекте прогноза социально-экономического развития, которое есть, мы говорим о том, что среднее увеличение в месяц для каждого гражданина, который находится на пенсии, в 2019 году будет 1000 рублей. Вот это основное, для чего это делается».
Что касается пенсионных накоплений, то, по словам Голиковой, в данный момент прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений.
Татьяна Голикова: «То, что было накоплено гражданами, оно остается, оно работает. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды».
Говоря о проблеме увольнений людей в предпенсионном возрасте и отказов принимать их на работу, Голикова пообещала, что Роструд будет такие случаи пресекать. Кроме того, правительство планирует не позднее первой половины 2019 года представить механизм обеления заработных плат тех, кто сегодня находится в серой экономике.
Отвечая на вопрос, не съест ли прибавку к пенсии повышение НДС до 20%, вице-премьер напомнила, что любое увеличение инфляции компенсируется индексацией.
Татьяна Голикова: «Отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию. Почему оставили 2%? Потому что выше — это переход границы чувствительности, при которой нужно будет уже принимать другие решения. Что касается пенсионеров, то любое увеличение инфляции будет компенсировано более увеличенной индексацией, потому что с 1 февраля всегда индексация производится по фактической инфляции, которая состоялась за предыдущий год. Здесь нет никаких изъятий».
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Люди к любым переменам относятся очень тревожно. Перемены, которые непосредственно касаются их, конечно, их беспокоят. И люди не всегда понимают, что будет. Главное, что должны услышать наши граждане, что это решение принимается потому, что мы хотим увеличить реальный размер пенсий для ныне действующих пенсионеров. Базируясь на том проекте прогноза социально-экономического развития, которое есть, мы говорим о том, что среднее увеличение в месяц для каждого гражданина, который находится на пенсии, в 2019 году будет 1000 рублей. Вот это основное, для чего это делается».
Что касается пенсионных накоплений, то, по словам Голиковой, в данный момент прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений.
Татьяна Голикова: «То, что было накоплено гражданами, оно остается, оно работает. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды».
Говоря о проблеме увольнений людей в предпенсионном возрасте и отказов принимать их на работу, Голикова пообещала, что Роструд будет такие случаи пресекать. Кроме того, правительство планирует не позднее первой половины 2019 года представить механизм обеления заработных плат тех, кто сегодня находится в серой экономике.
Отвечая на вопрос, не съест ли прибавку к пенсии повышение НДС до 20%, вице-премьер напомнила, что любое увеличение инфляции компенсируется индексацией.
Татьяна Голикова: «Отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию. Почему оставили 2%? Потому что выше — это переход границы чувствительности, при которой нужно будет уже принимать другие решения. Что касается пенсионеров, то любое увеличение инфляции будет компенсировано более увеличенной индексацией, потому что с 1 февраля всегда индексация производится по фактической инфляции, которая состоялась за предыдущий год. Здесь нет никаких изъятий».
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