Голикова пообещала прибавку к пенсиям в 12 тысяч рублей в 2019 году

Годовой доход пенсионера в России в связи с пенсионной реформы вырастет в 2019 году в среднем на 12 тысяч рублей, заявила
вице-премьер.
Среднее увеличение пенсий в 2019 году составит 1000 рублей в месяц, таким образом, годовой доход каждого пенсионера вырастет в год в среднем на 12 тысяч рублей. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в субботу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает «Интерфакс».
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ: «Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер — естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов — получит по 12 тысяч в год в 2019 году».
Голикова уточнила, что добавка будет далее индексироваться в установленном порядке, и эти деньги будут включаться в базу пенсионного обеспечения.
Законопроект о пенсионной реформе, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму сегодня. Ожидается, что в случае принятия закона возраст начнут повышать с 2019 года, в итоге он увеличится до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, реформа нужна, чтобы избежать снижения пенсий. Володин также уточнил, что парламентарии рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта еще до первого чтения.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ: «Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер — естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов — получит по 12 тысяч в год в 2019 году».
Голикова уточнила, что добавка будет далее индексироваться в установленном порядке, и эти деньги будут включаться в базу пенсионного обеспечения.
Законопроект о пенсионной реформе, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму сегодня. Ожидается, что в случае принятия закона возраст начнут повышать с 2019 года, в итоге он увеличится до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, реформа нужна, чтобы избежать снижения пенсий. Володин также уточнил, что парламентарии рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта еще до первого чтения.
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