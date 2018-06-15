Володин объяснил необходимость повышения пенсионного возраста

Вячеслав Володин рассказал, когда правительство внесет законопроект о пенсионной реформе.
По словам спикера Госдумы, в парламенте ожидают, что законопроект будет внесен уже завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
А 18 июня Совет Думы, который определяет повестку, планирует направить инициативу в законодательные собрания регионов. По словам Володина, парламентарии рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта еще до первого чтения.
Что же касается самой реформы, то ее спикер Госдумы назвал необходимой, отметив, что если пенсионный возраст не поднять, то произойдет снижение пенсий, передает ТАСС.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем».
Напомним, накануне правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Ожидается, что его начнут повышать с 2019 года, в итоге пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). При этом Дмитрий Медведев подчеркивал, что перемены в пенсионной системе назрели давно, и отмечал, что реформа позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год.
Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пенсионная реформа еще будет обсуждаться на экспертном уровне, и призвал дождаться, когда проявятся окончательные очертания законопроекта. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон могут принять этой осенью, и заверила, что сама реформа не станет шоковой терапией, а пойдет по мягкому сценарию.
А 18 июня Совет Думы, который определяет повестку, планирует направить инициативу в законодательные собрания регионов. По словам Володина, парламентарии рассчитывают провести всестороннее обсуждение законопроекта еще до первого чтения.
Что же касается самой реформы, то ее спикер Госдумы назвал необходимой, отметив, что если пенсионный возраст не поднять, то произойдет снижение пенсий, передает ТАСС.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем».
Напомним, накануне правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Ожидается, что его начнут повышать с 2019 года, в итоге пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). При этом Дмитрий Медведев подчеркивал, что перемены в пенсионной системе назрели давно, и отмечал, что реформа позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год.
Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пенсионная реформа еще будет обсуждаться на экспертном уровне, и призвал дождаться, когда проявятся окончательные очертания законопроекта. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон могут принять этой осенью, и заверила, что сама реформа не станет шоковой терапией, а пойдет по мягкому сценарию.
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