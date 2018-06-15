Песков назвал ответственных за повышение пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться, пока проект пенсионной реформы примет окончательный вид.
Пенсионная реформа в России будет обсуждаться на экспертном уровне, каким будет проект в окончательном виде, пока неизвестно. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Тема пенсионной реформы прорабатывается в правительстве Российской Федерации… Будет проходить экспертная проработка вопроса нашими законодателями и исполнителями… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания».
Представитель Кремля также напомнил, что за проработку реформы отвечает правительство, а не президент.
Накануне правительство РФ одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Кабмин планирует внести документ для обсуждения в Госдуму в ближайшее время.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Тема пенсионной реформы прорабатывается в правительстве Российской Федерации… Будет проходить экспертная проработка вопроса нашими законодателями и исполнителями… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания».
Представитель Кремля также напомнил, что за проработку реформы отвечает правительство, а не президент.
Накануне правительство РФ одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Кабмин планирует внести документ для обсуждения в Госдуму в ближайшее время.
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