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    Песков назвал ответственных за повышение пенсионного возраста

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков назвал ответственных за повышение пенсионного возраста

    Песков назвал ответственных за повышение пенсионного возраста

    Песков назвал ответственных за повышение пенсионного возраста
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться, пока проект пенсионной реформы примет окончательный вид.

    Пенсионная реформа в России будет обсуждаться на экспертном уровне, каким будет проект в окончательном виде, пока неизвестно. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Тема пенсионной реформы прорабатывается в правительстве Российской Федерации… Будет проходить экспертная проработка вопроса нашими законодателями и исполнителями… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания».

    Представитель Кремля также напомнил, что за проработку реформы отвечает правительство, а не президент.

    смотретьНеизбежная реформа: как будет проходить повышение пенсионного возраста
    Неизбежная реформа: как будет проходить повышение пенсионного возраста
    Накануне правительство РФ одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, изменения в пенсионной системе назрели давно, и без них Россия не сможет двигаться вперед в развитии социальной сферы и экономики. Кабмин планирует внести документ для обсуждения в Госдуму в ближайшее время.

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