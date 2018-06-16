Кабмин вносит в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20%

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев распорядился о внесении в нижнюю палату парламента законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах.
Как сообщает пресс-служба кабмина, документы предусматривают повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%, снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%, сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года.
Также предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
О решении правительства повысить налог на добавленную стоимость (НДС) Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина 14 июня, сообщив, что ставка НДС с нынешних 18% должна увеличиться до 20%. Предполагается, что новая ставка будет действовать с 1 января 2019 года.
Также предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.
О решении правительства повысить налог на добавленную стоимость (НДС) Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина 14 июня, сообщив, что ставка НДС с нынешних 18% должна увеличиться до 20%. Предполагается, что новая ставка будет действовать с 1 января 2019 года.
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