Медведев сообщил о решении повысить НДС до 20%

Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС), сообщил Дмитрий Медведев.
На заседании кабмина премьер сообщил, что ставка НДС должна увеличиться до 20% с нынешних 18%. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.
Медведев подчеркнул, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что повышение НДС принесет в бюджет дополнительные 600 млрд рублей в год, передает ТАСС.
Медведев также отметил, что изменения в налоговой и пенсионной системах давно назрели, ведь без них «мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики». При этом премьер подчеркнул, что в правительстве понимают, что «все эти решения непросты», а во время их обсуждения были острые дискуссии, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня Медведев объявил о решении поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Ожидается, что к 2034 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. При этом премьер подчеркнул, что пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
Медведев подчеркнул, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что повышение НДС принесет в бюджет дополнительные 600 млрд рублей в год, передает ТАСС.
Медведев также отметил, что изменения в налоговой и пенсионной системах давно назрели, ведь без них «мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики». При этом премьер подчеркнул, что в правительстве понимают, что «все эти решения непросты», а во время их обсуждения были острые дискуссии, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня Медведев объявил о решении поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Ожидается, что к 2034 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. При этом премьер подчеркнул, что пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
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