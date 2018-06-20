«Очень дорогая победа»: Путина обрадовал успех сборной России в матче с Египтом

Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на победу сборной России над Египтом.
По словам пресс-секретаря главы государства, президент «весьма позитивно» отреагировал на успех национальной команды.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно, это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому, конечно, президент тоже был рад».
При этом Песков отметил, что посмотреть сам матч президент не смог, так как в этом время летел из Минска в Москву. О результате матча Путин узнал «как только спустился с трапа».
Песков добавил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову Путин не звонил.
Напомним, накануне сборная России переиграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018 и практически обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно, это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому, конечно, президент тоже был рад».
При этом Песков отметил, что посмотреть сам матч президент не смог, так как в этом время летел из Минска в Москву. О результате матча Путин узнал «как только спустился с трапа».
Песков добавил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову Путин не звонил.
Напомним, накануне сборная России переиграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018 и практически обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
Комментарии