Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам встречи в Минске

По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства.
Владимир Путин: «В только что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией».
После переговоров Путин сообщил, что их основной темой было экономическое сотрудничество России и Белоруссии, передает ТАСС. В частности, он отметил активный рост торговли и инвестиций. И добавил, что Москва и Минск намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, ценовую и налоговую политику.
Также, как сообщил президент РФ, они обсудили с белорусским лидером обороноспособность Союзного государства. Была подтверждена программа согласованных действий России и Белоруссии на международной арене на период 2018–2019 гг.
Владимир Путин: «Были подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства».
В совместном заявлении также говорится, что Россия и Белоруссия будут оказывать помощь народу Сирии и наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности. Кроме того, стороны выразили приверженность иранской ядерной сделке и отметили важность политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова.
После переговоров Путин сообщил, что их основной темой было экономическое сотрудничество России и Белоруссии, передает ТАСС. В частности, он отметил активный рост торговли и инвестиций. И добавил, что Москва и Минск намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, ценовую и налоговую политику.
Также, как сообщил президент РФ, они обсудили с белорусским лидером обороноспособность Союзного государства. Была подтверждена программа согласованных действий России и Белоруссии на международной арене на период 2018–2019 гг.
Владимир Путин: «Были подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства».
В совместном заявлении также говорится, что Россия и Белоруссия будут оказывать помощь народу Сирии и наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности. Кроме того, стороны выразили приверженность иранской ядерной сделке и отметили важность политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова.
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