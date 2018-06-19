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    Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам встречи в Минске

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам встречи в Минске

    Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам встречи в Минске

    Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам встречи в Минске
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства.

    Владимир Путин: «В только что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией».

    После переговоров Путин сообщил, что их основной темой было экономическое сотрудничество России и Белоруссии, передает ТАСС. В частности, он отметил активный рост торговли и инвестиций. И добавил, что Москва и Минск намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, ценовую и налоговую политику.

    Также, как сообщил президент РФ, они обсудили с белорусским лидером обороноспособность Союзного государства. Была подтверждена программа согласованных действий России и Белоруссии на международной арене на период 2018–2019 гг.

    Владимир Путин: «Были подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства».

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    В совместном заявлении также говорится, что Россия и Белоруссия будут оказывать помощь народу Сирии и наращивать сотрудничество в сфере информационной безопасности. Кроме того, стороны выразили приверженность иранской ядерной сделке и отметили важность политико-дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова.

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