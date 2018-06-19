Экипажу «Норда» вернули российские паспорта

Экипажу российского судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта. Об этом сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Анна Шевелева, представитель судовладельца: «По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право».
Она отметила, что на данный момент еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА Новости.
Напомним, украинские пограничники захватили судно «Норд» 25 марта, на борту которого находились 10 россиян. Против капитана было возбуждено дело о «Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Речь идет о заходе в порт Крыма. А позднее украинские власти обвинили его еще и в незаконном рыбном промысле.
Двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию через Белоруссию. Сегодня Херсонский городской суд снял запрет для капитана «Норда» Владимира Горбенко на посещение Крыма.
Она отметила, что на данный момент еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА Новости.
Напомним, украинские пограничники захватили судно «Норд» 25 марта, на борту которого находились 10 россиян. Против капитана было возбуждено дело о «Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Речь идет о заходе в порт Крыма. А позднее украинские власти обвинили его еще и в незаконном рыбном промысле.
Двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию через Белоруссию. Сегодня Херсонский городской суд снял запрет для капитана «Норда» Владимира Горбенко на посещение Крыма.
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