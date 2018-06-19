Суд на Украине снял запрет для капитана «Норда» на выезд в Крым

Херсонский городской суд не стал продлевать запрет для капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на посещение Крыма, также с него снято обязательство еженедельно являться на допрос к следователю.
Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.
В настоящее время капитан «Норда» живет у родственников в Мелитополе в Запорожской области. На него судом было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос в так называемое Главное управление СБУ в Крыму, которое на самом деле находится в Херсоне. Кроме того, ему было запрещено выезжать в Крым, но теперь эти ограничения сняты.
Украинские пограничники захватили российское судно «Норд» 25 марта. Против капитана было возбуждено дело о «Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Речь идет о заходе в порт Крыма. А позднее украинские власти обвинили его еще и в незаконном рыбном промысле.
Напомним, в апреле суд на Украине арестовал капитана «Норда» до 31 мая с правом внесения залога в размере более 35 тысяч гривен. Необходимую сумму предоставили адвокаты Горбенко.
В настоящее время капитан «Норда» живет у родственников в Мелитополе в Запорожской области. На него судом было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос в так называемое Главное управление СБУ в Крыму, которое на самом деле находится в Херсоне. Кроме того, ему было запрещено выезжать в Крым, но теперь эти ограничения сняты.
Украинские пограничники захватили российское судно «Норд» 25 марта. Против капитана было возбуждено дело о «Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Речь идет о заходе в порт Крыма. А позднее украинские власти обвинили его еще и в незаконном рыбном промысле.
Напомним, в апреле суд на Украине арестовал капитана «Норда» до 31 мая с правом внесения залога в размере более 35 тысяч гривен. Необходимую сумму предоставили адвокаты Горбенко.
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