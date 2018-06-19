    Суд на Украине снял запрет для капитана «Норда» на выезд в Крым

    1 комментарий
    • Фото: youtube.com
    Суд на Украине снял запрет для капитана «Норда» на выезд в Крым

    Суд на Украине снял запрет для капитана «Норда» на выезд в Крым

    Суд на Украине снял запрет для капитана «Норда» на выезд в Крым
  • Фото: youtube.com

    • Херсонский городской суд не стал продлевать запрет для капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на посещение Крыма, также с него снято обязательство еженедельно являться на допрос к следователю.

    Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

    В настоящее время капитан «Норда» живет у родственников в Мелитополе в Запорожской области. На него судом было возложено обязательство каждый понедельник являться на допрос в так называемое Главное управление СБУ в Крыму, которое на самом деле находится в Херсоне. Кроме того, ему было запрещено выезжать в Крым, но теперь эти ограничения сняты.

    Украинские пограничники захватили российское судно «Норд» 25 марта. Против капитана было возбуждено дело о «Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Речь идет о заходе в порт Крыма. А позднее украинские власти обвинили его еще и в незаконном рыбном промысле.

    смотретьФСБ: фигуранты дела о захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск
    ФСБ: фигуранты дела о захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск
    Напомним, в апреле суд на Украине арестовал капитана «Норда» до 31 мая с правом внесения залога в размере более 35 тысяч гривен. Необходимую сумму предоставили адвокаты Горбенко.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru