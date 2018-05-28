ФСБ: фигуранты дела о захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск

В ФСБ сообщили, что все подозреваемые по делу о задержании рыболовецкого сейнера «Норд» в Азовском море установлены и объявлены в международный розыск.
Глава УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин отметил, что сейчас подозреваемые находятся на территории Украины, однако после пересечения границы они окажутся за решеткой.
Виктор Палагин, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю: «Они находятся на Украине. Как только они где-то границу пересекут, мы их будем сажать».
По словам Палагина, в случае задержания украинские пограничники понесут в России ответственность за то, что «уподобились сомалийским пиратам», передает ТАСС. Он также отметил, что подобные действия со стороны Украины «порождают раздор между народами».
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 россиян.
Судно отбуксировали в порт Бердянска, а капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда на Украину и в незаконной ловле рыбы. Суд обязал его сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию. Экипаж судна не может покинуть территорию Украины, так как украинские пограничники считают их гражданами своей страны и не принимают их российские документы. Двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию через Белоруссию.
Отметим, что после задержания «Норда» УФСБ возбудило уголовное дело против сотрудников украинской Госпогранслужбы.
Виктор Палагин, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю: «Они находятся на Украине. Как только они где-то границу пересекут, мы их будем сажать».
По словам Палагина, в случае задержания украинские пограничники понесут в России ответственность за то, что «уподобились сомалийским пиратам», передает ТАСС. Он также отметил, что подобные действия со стороны Украины «порождают раздор между народами».
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» в Азовском море. На борту находились 10 россиян.
Судно отбуксировали в порт Бердянска, а капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда на Украину и в незаконной ловле рыбы. Суд обязал его сдать паспорта и являться к представителям следствия по первому требованию. Экипаж судна не может покинуть территорию Украины, так как украинские пограничники считают их гражданами своей страны и не принимают их российские документы. Двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию через Белоруссию.
Отметим, что после задержания «Норда» УФСБ возбудило уголовное дело против сотрудников украинской Госпогранслужбы.
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