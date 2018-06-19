Ким Чен Ын в Пекине рассказал Си Цзиньпину о результатах встречи с Трампом

Северокорейский лидер прибыл в Китай уже в третий раз за последние три месяца. Примечательно, что о визите сообщили не как обычно — по его окончании, а в самом начале.
Есть и некоторые подробности. В Пекине Ким Чен Ын, куда он прибыл вместе с супругой, проведет два дня. Он уже встретился с Си Цзиньпином и рассказал о деталях исторической встречи с Дональдом Трампом. Она состоялась ровно неделю назад в Сингапуре. Лидер КНДР заявил, что были достигнуты позитивные результаты, соответствующие интересам всех сторон.
Ким Чен Ын: «На недавнем саммите США — КНДР были достигнуты позитивные результаты, соответствующие интересам всех сторон, а также ожиданиям международного сообщества. Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения».
Как он подчеркнул, Пхеньян надеется работать с Пекином и другими заинтересованными сторонами, чтобы установить твердый и длительный мир на Корейском полуострове.
Политологи отмечают: для Кима это первая зарубежная поездка после саммита с США, что говорит о крайне важной роли Китая как ближайшего союзника КНДР. Есть мнение, что еще одной темой для переговоров стало облегчение санкций, которые ввели против Северной Кореи в связи с ядерными испытаниями.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что высоко оценивает встречу лидеров США и Северной Кореи и назвал ее важной. Также он заявил о неизменной поддержке Пхеньяна вне зависимости от обстановки на международной арене и ситуации в регионе.
Си Цзиньпин: «Китай придает крайне важное значение отношениям дружественного сотрудничества с КНДР. Вне зависимости от изменений в международной обстановке и ситуации в регионе твердая позиция партии и правительства Китая по развитию дружественных отношений с КНДР останется неизменной».
Ким Чен Ын: «На недавнем саммите США — КНДР были достигнуты позитивные результаты, соответствующие интересам всех сторон, а также ожиданиям международного сообщества. Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения».
Как он подчеркнул, Пхеньян надеется работать с Пекином и другими заинтересованными сторонами, чтобы установить твердый и длительный мир на Корейском полуострове.
Политологи отмечают: для Кима это первая зарубежная поездка после саммита с США, что говорит о крайне важной роли Китая как ближайшего союзника КНДР. Есть мнение, что еще одной темой для переговоров стало облегчение санкций, которые ввели против Северной Кореи в связи с ядерными испытаниями.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что высоко оценивает встречу лидеров США и Северной Кореи и назвал ее важной. Также он заявил о неизменной поддержке Пхеньяна вне зависимости от обстановки на международной арене и ситуации в регионе.
Си Цзиньпин: «Китай придает крайне важное значение отношениям дружественного сотрудничества с КНДР. Вне зависимости от изменений в международной обстановке и ситуации в регионе твердая позиция партии и правительства Китая по развитию дружественных отношений с КНДР останется неизменной».
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