    Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров

    Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров

    Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре.

    Официальных данных о содержании документа пока нет. Ранее в СМИ сообщалось, что в документе говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу.

    Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. «Мы оба очень рады чести подписать этот документ», — добавил президент США. Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР «очень быстро» и добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь».

    Дональд Трамп, президент США: «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор».

    Также Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.




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    Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.

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