Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ после переговоров

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре.
Официальных данных о содержании документа пока нет. Ранее в СМИ сообщалось, что в документе говорится о прогрессе в переговорах и о приверженности этому процессу.
Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. «Мы оба очень рады чести подписать этот документ», — добавил президент США. Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР «очень быстро» и добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь».
Дональд Трамп, президент США: «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор».
Также Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
Трамп назвал подписанный документ между США и КНДР важным и всеобъемлющим. «Мы оба очень рады чести подписать этот документ», — добавил президент США. Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР «очень быстро» и добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь».
Дональд Трамп, президент США: «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор».
Также Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР в свою очередь добавил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.
President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a «a very important document, a pretty comprehensive document» as Singapore summit comes to an end — the exact details are still unknown https://t.co/sILMtNifaO pic.twitter.com/8duemNqgvd— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
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