    Трамп и Ким подпишут меморандум о признании прогресса в переговорах

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    Трамп и Ким подпишут меморандум о признании прогресса в переговорах

    Трамп и Ким подпишут меморандум о признании прогресса в переговорах

    Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подпишут меморандум, подтверждающий прогресс в переговорах и приверженность продолжению процесса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

    Во время краткой беседы с журналистами после рабочего обеда Трамп анонсировал подписание некоего документа, детали которого пообещал объявить в ближайшее время.

    Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».

    Исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.


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