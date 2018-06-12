Трамп и Ким подпишут меморандум о признании прогресса в переговорах

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подпишут меморандум, подтверждающий прогресс в переговорах и приверженность продолжению процесса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.
Во время краткой беседы с журналистами после рабочего обеда Трамп анонсировал подписание некоего документа, детали которого пообещал объявить в ближайшее время.
Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».
Исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».
Исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса.
Trump tells the press the #TrumpKimSummit is «going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good.» https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
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