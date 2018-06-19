Глава КНДР прибыл в Пекин

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в столицу Китая. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета.
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По данным портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолет северокорейской государственной авиакомпании «Корё» — тот самый, на котором Ким Чен Ын на минувшей неделе прилетал на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапур.
Ранее СМИ сообщили, что глава КНДР планирует посетить Китай 19 — 20 июня. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить итоги саммита в Сингапуре.
Ранее СМИ сообщили, что глава КНДР планирует посетить Китай 19 — 20 июня. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить итоги саммита в Сингапуре.
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