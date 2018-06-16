Шоу удалось: психологи и пиарщики оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына

На саммите в Сингапуре Ким Чен Ын и Дональд Трамп вели себя как давние друзья, будто позабыв, что еще недавно называли друг друга «психом» и «выжившим из ума стариком». НТВ спросил экспертов, что значат такие резкие перемены, и смогут ли Ким и Трамп договориться.
Дональд Трамп, ранее называвший Ким Чен Ына «человеком-ракетой», в Сингапуре очень старался произвести впечатление на северокорейского лидера: показывал ему свой автомобиль, шутил, даже не отреагировал на неловкий момент, когда один из генералов не подал ему руки. Поведение Трампа и Кима во время саммита оценили для НТВ эксперты.
Екатерина Егорова, доктор политических наук, кандидат психологических наук: «Трамп думает, что никому из предыдущих президентов ничего подобного не удавалось. Он впишет себя в историю».
При этом Егорова уверена: Ким отменит все договоренности, как только ему будет выгодно. И намеки на это скрываются в едва заметных деталях. За мгновение до подписания исторического документа сестра и помощница Кима спешно заменила трамповский маркер на проверенную ручку. Неужели Ким хочет что-то скрыть даже в своей подписи? Эксперты изучают даже то, как лидеры подписали итоговый документ саммита.
Ирина Бухарова, графолог: «Здесь (в подписи Трампа) более жесткая, более прямолинейная позиция, здесь (в подписи Ким Чен Ына) позиция более хитростная и более извилистая».
В Белом доме специально для саммита подготовили своего рода рекламный ролик лично для Кима и его команды.
Константин Черепков, режиссер музыкального видео и рекламы: «Они хотят продать красивую жизнь, они говорят: наша жизнь гораздо краше, чем ваша, воспользуйтесь нашими наработками».
С гуру рекламной режиссуры трудно не согласиться: виды Нью-Йорка или других азиатских городов в ролике куда привлекательнее бедных корейских детей катающихся на советских аттракционах.
Но не только Трамп пытается купить Кима. Северокорейский лидер и сам не прочь, чтобы и на него купились — об этом говорит его внешний вид. Вот еще несколько месяцев назад модный обозревать немецкого Deutsche Welle нашел изюминку в его стрижке: «немного хипстер, но с прусским шармом». На Западе уже начали выпускать одежду в его стиле. Очевидно, над Кимом специально работают, чтобы он производил приятное впечатление.
И он своего добился: теперь он рядом с американским президентом не как «человек-ракета», а как «умный и забавный парень». Да и Трамп не устает давать интервью, а в ночь на субботу успевает выступить с официальным обращением не только к американцам, но и к азиатам. Шоу удалось, а значит, должно продолжаться.
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Николая Дубинина.
Екатерина Егорова, доктор политических наук, кандидат психологических наук: «Трамп думает, что никому из предыдущих президентов ничего подобного не удавалось. Он впишет себя в историю».
При этом Егорова уверена: Ким отменит все договоренности, как только ему будет выгодно. И намеки на это скрываются в едва заметных деталях. За мгновение до подписания исторического документа сестра и помощница Кима спешно заменила трамповский маркер на проверенную ручку. Неужели Ким хочет что-то скрыть даже в своей подписи? Эксперты изучают даже то, как лидеры подписали итоговый документ саммита.
Ирина Бухарова, графолог: «Здесь (в подписи Трампа) более жесткая, более прямолинейная позиция, здесь (в подписи Ким Чен Ына) позиция более хитростная и более извилистая».
В Белом доме специально для саммита подготовили своего рода рекламный ролик лично для Кима и его команды.
Константин Черепков, режиссер музыкального видео и рекламы: «Они хотят продать красивую жизнь, они говорят: наша жизнь гораздо краше, чем ваша, воспользуйтесь нашими наработками».
С гуру рекламной режиссуры трудно не согласиться: виды Нью-Йорка или других азиатских городов в ролике куда привлекательнее бедных корейских детей катающихся на советских аттракционах.
Но не только Трамп пытается купить Кима. Северокорейский лидер и сам не прочь, чтобы и на него купились — об этом говорит его внешний вид. Вот еще несколько месяцев назад модный обозревать немецкого Deutsche Welle нашел изюминку в его стрижке: «немного хипстер, но с прусским шармом». На Западе уже начали выпускать одежду в его стиле. Очевидно, над Кимом специально работают, чтобы он производил приятное впечатление.
И он своего добился: теперь он рядом с американским президентом не как «человек-ракета», а как «умный и забавный парень». Да и Трамп не устает давать интервью, а в ночь на субботу успевает выступить с официальным обращением не только к американцам, но и к азиатам. Шоу удалось, а значит, должно продолжаться.
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Николая Дубинина.
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