    Западная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России. Великобритания, журналистика, СМИ, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗападная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России

    Западная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России

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    Западная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России

    Западная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России

    Западная пресса признала необоснованность страшилок о ЧМ в России

      Британская пресса, которая перед началом чемпионата мира активно пугала болельщиков страшилками о России, сменила тон.

      The Sun сетует, что английских фанатов на ЧМ приехало меньше, чем могло бы, и именно из-за растиражированных небылиц о России. Если и могло что-то расстроить англичан в Волгограде на матче с Тунисом, то только нашествие мошкары и спорное судейство.

      The Independent и вовсе приводит слова английского фаната, которому удалось пообщаться с теми, кого в британской прессе с ужасом называют российскими ультрас. На поверку все оказалось не так страшно, а британца просто заключили в пламенные футбольные объятия — и никакой жестокости.

      The Guardian тоже не удалось найти ни одного фаната, который негативно отзывался бы о России. А двое британцев и вовсе заявили журналистам, что Волгоград «фантастический», а им уже надоело слышать о каких-то там возможных проблемах.

      Вторит британским коллегам и французское агентство AFP, приводя слова восторженных болельщиков не только об оказанном им приеме, но и о потрясающей русской культуре и невероятном футболе.

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