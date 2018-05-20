«Будет праздник»: фанаты из разных стран высмеяли небылицы о «смертельно опасной» России

Не читайте на ночь британских газет — особенно, если собираетесь на чемпионат мира по футболу. Приезжающим в Россию там грозят десятками тысяч голодных медведей, тюрьмами для пьяных под названием vitrezvitel, а также русскими
фанатами-убийцами, которые любому иностранному болельщику голову оторвут. А в доказательство — фото масленичных кулачных боев.
Английский болельщик Дэннис Мосс, несмотря на все эти страшилки, на чемпионат все-таки собирается. Но тех, кто решил остаться дома, не осуждает.
Дэннис Мосс, болельщик: «Телевидение постоянно показывает нам всевозможные ролики о том, как опасно в вашей стране. Обычно от Англии на турнир едет много фанатов, но в этот раз, думаю, их будет меньше: многие просто испугаются того, что с ними якобы может что-то произойти в России».
Газета The Sun решила показать миру недружелюбную Россию в фотографиях: женщина с фингалом, татуированные мужчины, боксеры разного возраста. Проблема только в одном: фото сделаны сербским фотографом Boogie, который просто так снимает — что Москву, что Нью-Йорк.
Владимир Миливоевич (Boogie), фотограф: «Мне сказали, что это будет статья, посвященная моим фотографиям. Я и предположить не мог, что получится в итоге. Понимаете, я так снимаю! Если бы я фотографировал цветы или щенков, это тоже выглядело бы мрачно».
Вся эта русская серость, не унимаются таблоиды, может быть смертельно опасной. Якобы к лету в Россию завезут «львят халифата» — детей, выросших под крылом запрещенной в РФ ИГИЛ и якобы уже готовых убивать.
Уже и в Белом доме призывают сограждан дважды подумать, прежде чем лететь на футбол за океан.
Том Дойч, болельщик из США: «Сделать турнир гипербезопасным — в этом заинтересованы прежде всего российские власти. У меня никаких страхов перед поездкой в Россию нет. Да, отношения между нашими странами сейчас не лучшие. Но здесь речь же не о политике, а о футболе».
Хоть сборная США на турнир и не пробилась, американцы все равно купили более 80 тысяч билетов.
FIFA, которая не меньше России заинтересована в успешности турнира, на каждую публикацию реагировать не может. И тут возникает цепная реакция: одни репортеры оказываются в плену у того, что пишут другие.
Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер России: «Недавно я давал интервью одному французскому журналисту, который мне задавал такой же примерно вопрос: „А вот как?“. Я ему говорю: „Вот ты сам видишь, как тут? Ты сколько здесь, неделю уже в стране?“. „Да“. „Ты видишь какие-то проблемы?“. „Нет“. „Ты видишь, как тебя народ встречает? Ты видишь, даже в Государственной думе тебе устроили интервью?“. Он улыбнулся, говорит: „Да. Но вот так пишут“».
Если английская сборная на чемпионат едет, то официальный Лондон уже объявил о бойкоте. Пресса сообщает, что его поддержат Швеция, Исландия и Япония. Об отказе приезжать на церемонию открытия объявил и президент Польши.
Зато польские фанаты твердят в один голос: в России будет праздник футбола, а до политики нам дела нет — на время матчей уж точно.
Анджей Бобовский, болельщик сборной Польши: «Когда игры проходили в ЮАР или в Бразилии, тоже всякие небылицы рассказывали: что там грубые люди, что там воруют деньги, что побить могут. Но когда мы туда приехали, все оказалось иначе: местные принимали очень хорошо».
Но на уходящей неделе отличились не только журналисты. Аргентинская футбольная федерация опубликовала методичку, как лучше соблазнять российских девушек: о сексе напрямую не спрашивайте, будьте позитивны и еще 20 советов начинающему латиноамериканскому пикаперу. Теперь ищут крайнего — кто отправил этот справочник в тираж.
Марсело Ордас, коллекционер, болельщик: «Весь мир знает, что российские женщины — самые красивые женщины в мире. И, безусловно, это тоже будит определенные эмоции, заинтересованность. По правде говоря, я недавно был в Европе, и фанаты говорят об одном: как красивы русские женщины и о том, как хочется с ними познакомиться».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Дэннис Мосс, болельщик: «Телевидение постоянно показывает нам всевозможные ролики о том, как опасно в вашей стране. Обычно от Англии на турнир едет много фанатов, но в этот раз, думаю, их будет меньше: многие просто испугаются того, что с ними якобы может что-то произойти в России».
Газета The Sun решила показать миру недружелюбную Россию в фотографиях: женщина с фингалом, татуированные мужчины, боксеры разного возраста. Проблема только в одном: фото сделаны сербским фотографом Boogie, который просто так снимает — что Москву, что Нью-Йорк.
Владимир Миливоевич (Boogie), фотограф: «Мне сказали, что это будет статья, посвященная моим фотографиям. Я и предположить не мог, что получится в итоге. Понимаете, я так снимаю! Если бы я фотографировал цветы или щенков, это тоже выглядело бы мрачно».
Вся эта русская серость, не унимаются таблоиды, может быть смертельно опасной. Якобы к лету в Россию завезут «львят халифата» — детей, выросших под крылом запрещенной в РФ ИГИЛ и якобы уже готовых убивать.
Уже и в Белом доме призывают сограждан дважды подумать, прежде чем лететь на футбол за океан.
Том Дойч, болельщик из США: «Сделать турнир гипербезопасным — в этом заинтересованы прежде всего российские власти. У меня никаких страхов перед поездкой в Россию нет. Да, отношения между нашими странами сейчас не лучшие. Но здесь речь же не о политике, а о футболе».
Хоть сборная США на турнир и не пробилась, американцы все равно купили более 80 тысяч билетов.
FIFA, которая не меньше России заинтересована в успешности турнира, на каждую публикацию реагировать не может. И тут возникает цепная реакция: одни репортеры оказываются в плену у того, что пишут другие.
Валерий Газзаев, депутат Госдумы РФ, заслуженный тренер России: «Недавно я давал интервью одному французскому журналисту, который мне задавал такой же примерно вопрос: „А вот как?“. Я ему говорю: „Вот ты сам видишь, как тут? Ты сколько здесь, неделю уже в стране?“. „Да“. „Ты видишь какие-то проблемы?“. „Нет“. „Ты видишь, как тебя народ встречает? Ты видишь, даже в Государственной думе тебе устроили интервью?“. Он улыбнулся, говорит: „Да. Но вот так пишут“».
Если английская сборная на чемпионат едет, то официальный Лондон уже объявил о бойкоте. Пресса сообщает, что его поддержат Швеция, Исландия и Япония. Об отказе приезжать на церемонию открытия объявил и президент Польши.
Зато польские фанаты твердят в один голос: в России будет праздник футбола, а до политики нам дела нет — на время матчей уж точно.
Анджей Бобовский, болельщик сборной Польши: «Когда игры проходили в ЮАР или в Бразилии, тоже всякие небылицы рассказывали: что там грубые люди, что там воруют деньги, что побить могут. Но когда мы туда приехали, все оказалось иначе: местные принимали очень хорошо».
Но на уходящей неделе отличились не только журналисты. Аргентинская футбольная федерация опубликовала методичку, как лучше соблазнять российских девушек: о сексе напрямую не спрашивайте, будьте позитивны и еще 20 советов начинающему латиноамериканскому пикаперу. Теперь ищут крайнего — кто отправил этот справочник в тираж.
Марсело Ордас, коллекционер, болельщик: «Весь мир знает, что российские женщины — самые красивые женщины в мире. И, безусловно, это тоже будит определенные эмоции, заинтересованность. По правде говоря, я недавно был в Европе, и фанаты говорят об одном: как красивы русские женщины и о том, как хочется с ними познакомиться».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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