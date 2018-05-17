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    Британские фанаты-геи получили инструкции перед поездкой в Россию на ЧМ-2018

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    Британские фанаты-геи получили инструкции перед поездкой в Россию на ЧМ-2018

    Британские <nobr>фанаты-геи</nobr> получили инструкции перед поездкой в Россию на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    МИД Соединенного Королевства выпустил инструкции для болельщиков-гомосексуалистов, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

    Заместитель министра иностранных дел Великобритании Хэрриет Болдуин направила британским парламентариям письмо, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

    Хэрриет Болдуин, заместитель министра иностранных дел Великобритании: «Обеспечение безопасности британских граждан на ЧМ-2018 является главным приоритетом правительства. МИД тесно работает с Федерацией футбольных болельщиков (Англии) с тем, чтобы проконсультировать по практическим вопросам всех британских фанатов, включая ЛГБТ-болельщиков».

    По словам Болдуин, внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства организовало и профинансировало специальный справочник для любителей футбола, в котором собраны советы и инструкции для фанатов-геев.

    Хэрриет Болдуин: «Мы также выпустили специальное оповещение в рамках нашего общего предупреждения для путешествующих на ЧМ-2018 в Россию, а также провели несколько встреч с ЛГБТ-организациями».

    Британия — не первая страна, которая инструктирует своих граждан перед поездкой в Россию. Накануне стало известно, что в Аргентине для болельщиков издали пособие по соблазнению русских женщин.

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