СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018

Группировки британских футбольных фанатов намерены объединиться против российских болельщиков, сообщают британские СМИ.

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Британский таблоид Daily Star пишет, что сразу несколько фанатских группировок из Великобритании намерены объединиться, чтобы «вытирать полы российскими ультрас». Один из радикалов заявил, что это не шутки, и они не могут дождаться чемпионата мира по футболу, чтобы устроить русским третью и даже четвертую мировую войну.



Как пишет издание, фанатов не пугает даже то, что их могут арестовать. И это при том, что год назад фанатов «Манчестер Юнайтед», приехавших на матч Лиги чемпионов, в Москве встречали очень гостеприимно — дарили им пледы, дождевики и футболки в рамках акции «Вежливый болельщик».