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    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018. Великобритания, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018

    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018

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    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на ЧМ-2018

    СМИ: британские фанаты готовятся «вытереть пол российскими ультрас» на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Группировки британских футбольных фанатов намерены объединиться против российских болельщиков, сообщают британские СМИ.

      Британский таблоид Daily Star пишет, что сразу несколько фанатских группировок из Великобритании намерены объединиться, чтобы «вытирать полы российскими ультрас». Один из радикалов заявил, что это не шутки, и они не могут дождаться чемпионата мира по футболу, чтобы устроить русским третью и даже четвертую мировую войну.

      Как пишет издание, фанатов не пугает даже то, что их могут арестовать. И это при том, что год назад фанатов «Манчестер Юнайтед», приехавших на матч Лиги чемпионов, в Москве встречали очень гостеприимно — дарили им пледы, дождевики и футболки в рамках акции «Вежливый болельщик».

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