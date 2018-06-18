Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
Встреча группы G прошла на стадионе в Волгограде. Счет на 11-й минуте матча открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн. На 35-й минуте полузащитник сборной Туниса Ферджани Сасси сравнял счет, отправив мяч в ворота соперника с пенальти. На 91-й минуте Кейн оформил дубль.
В следующем матче сборная Англии сыграет с командой Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. Сборная Туниса 23 июня сыграет с командой Бельгии на стадионе «Спартак» в Москве.
В данный момент в группе G с тремя очками лидируют бельгийцы, разгромившие в понедельник команду Панамы со счетом 3:0.
В следующем матче сборная Англии сыграет с командой Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. Сборная Туниса 23 июня сыграет с командой Бельгии на стадионе «Спартак» в Москве.
В данный момент в группе G с тремя очками лидируют бельгийцы, разгромившие в понедельник команду Панамы со счетом 3:0.
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