    Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2018

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    • Фото: Reuters © 2018, Sergio Perez
    Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2018

    Сборная Англии по футболу обыграла команду Туниса в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Sergio Perez

    • Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

    Встреча группы G прошла на стадионе в Волгограде. Счет на 11-й минуте матча открыл нападающий сборной Англии Гарри Кейн. На 35-й минуте полузащитник сборной Туниса Ферджани Сасси сравнял счет, отправив мяч в ворота соперника с пенальти. На 91-й минуте Кейн оформил дубль.

    В следующем матче сборная Англии сыграет с командой Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. Сборная Туниса 23 июня сыграет с командой Бельгии на стадионе «Спартак» в Москве.

    В данный момент в группе G с тремя очками лидируют бельгийцы, разгромившие в понедельник команду Панамы со счетом 3:0.

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