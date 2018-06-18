Бельгийцы разгромили сборную Панамы в матче первого тура ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Счет в матче открыл форвард сборной Бельгии Дрис Мертен на 47-й минуте. А автором дубля стал нападающий Ромелу Лукаку, который забил на 69-й и 75-й минутах. Встреча состоялась на стадионе «Фишт».Теперь бельгийцам предстоит встреча с командой Туниса в Москве на стадионе «Спартак» 23 июня. А футболисты из Панамы сыграют следующий матч с англичанами в Нижнем Новгороде 24 июня.Сегодня состоится еще один матч группы G. Команды Англии и Туниса сыграют в Волгограде. Матч начнется в 21:00 мск.