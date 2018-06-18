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Ростове-на-Дону пятикратные чемпионы мира бразильцы сыграли вничью 1:1 со швейцарцами. Матч отметился и другим выдающимся результатом: его посетили более 43 тысяч человек — это рекорд.
В Ростове-на-Дону любят и ценят футбол, но никогда прежде город не видел столько болельщиков. Как отмечает корреспондент НТВ Святослав Гордин, в городе у самой титулованной в мире футбольной сборной нешуточная поддержка. Фанатов швейцарской команды среди ростовчан заметно не было.
Победить в России для Бразилии стало национальной идеей. Вся Бразилия плакала четыре года назад, когда на домашнем чемпионате мира вместо победы попала под немецкую машину — 1:7 в полуфинале. Вновь поверив в себя, бразильские игроки приехали в Россию побеждать.
У Швейцарии — поддержка на высшем уровне. В Ростов-на-Дону прилетел президент страны Ален Берсе.
Матч завершился со счетом 1:1. Знаменитая бразильская формула «нам забьют, сколько смогут, а мы — сколько захотим» не сработала. Слез у болельщиков из Бразилии видно не было, да и шума от них меньше не стало.
Следующая игра в Ростове-на-Дону — 20 июня. Играют соперники сборной России — Уругвай и Саудовская Аравия.
Победить в России для Бразилии стало национальной идеей. Вся Бразилия плакала четыре года назад, когда на домашнем чемпионате мира вместо победы попала под немецкую машину — 1:7 в полуфинале. Вновь поверив в себя, бразильские игроки приехали в Россию побеждать.
У Швейцарии — поддержка на высшем уровне. В Ростов-на-Дону прилетел президент страны Ален Берсе.
Матч завершился со счетом 1:1. Знаменитая бразильская формула «нам забьют, сколько смогут, а мы — сколько захотим» не сработала. Слез у болельщиков из Бразилии видно не было, да и шума от них меньше не стало.
Следующая игра в Ростове-на-Дону — 20 июня. Играют соперники сборной России — Уругвай и Саудовская Аравия.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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