В Ростове-на-Дону болельщиков Бразилии и Швейцарии встретили казаки с песнями и подарками

Болельщиков Бразилии и Швейцарии, прибывших на матч в
Ростове-на-Дону, встретили беспрецедентной по масштабу акцией Gentlefan.
В воскресенье днем в Ростовской области на концертной площадке «Центр Донского гостеприимства», расположенной перед аэропортом Платов, прошла самая масштабная за всю историю ее проведения акция гостеприимства Gentlefan.
Болельщиков из Бразилии и Швейцарии встретили донские казаки, в том числе и верхом на лошадях, а также творческие коллективы из Аксайского района Ростовской области. Поприветствовать иностранных гостей приехал лично губернатор региона Василий Голубев.
Болельщики приняли участие в музыкально-интерактивной программе, традиционных конкурсах и забавах. Бразильцы и швейцарцы провели традиционный обряд рубки шашкой капусты и испытали себя в состязаниях с коромыслом. А еще болельщики отведали традиционные донские блюда и напитки. В конце праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарили казачьи фуражки и папахи.
Василий Голубев, губернатора Ростовской области: «Акция Gentlefan проходит уже не первый раз в Ростове. Первый раз, как вы помните, это было, когда мы проводили акцию перед матчем „Ростов“ — „Манчестер Юнайтед“, тогда мы их согрели, сегодня их греет солнце. И настроение прекрасное, так что чемпионат разгоняется. Россияне, жители Ростовской области с удовольствием общаются с гостями, они в свою очередь отвечают тем же».
Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время международных футбольных турниров.
Первая подобная инициатива была реализована весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Английским фанатам перед матчем подарили пледы.
Болельщиков из Бразилии и Швейцарии встретили донские казаки, в том числе и верхом на лошадях, а также творческие коллективы из Аксайского района Ростовской области. Поприветствовать иностранных гостей приехал лично губернатор региона Василий Голубев.
Болельщики приняли участие в музыкально-интерактивной программе, традиционных конкурсах и забавах. Бразильцы и швейцарцы провели традиционный обряд рубки шашкой капусты и испытали себя в состязаниях с коромыслом. А еще болельщики отведали традиционные донские блюда и напитки. В конце праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарили казачьи фуражки и папахи.
Василий Голубев, губернатора Ростовской области: «Акция Gentlefan проходит уже не первый раз в Ростове. Первый раз, как вы помните, это было, когда мы проводили акцию перед матчем „Ростов“ — „Манчестер Юнайтед“, тогда мы их согрели, сегодня их греет солнце. И настроение прекрасное, так что чемпионат разгоняется. Россияне, жители Ростовской области с удовольствием общаются с гостями, они в свою очередь отвечают тем же».
Акции Gentlefan направлены на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время международных футбольных турниров.
Первая подобная инициатива была реализована весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Английским фанатам перед матчем подарили пледы.
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