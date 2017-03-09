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  • 09.03, 20:29
Гостеприимные болельщики «Ростова» решили раздать пледы фанатам «МЮ». Лига Европы, Ростов-на-Дону, спорт, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ростов, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гостеприимные болельщики «Ростова» решили раздать пледы фанатам «МЮ»

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Гостеприимные болельщики «Ростова» решили раздать пледы фанатам «МЮ»

Гостеприимные болельщики «Ростова» решили раздать пледы фанатам «МЮ»

    Болельщики «Ростова» решили провести акцию гостеприимства Gentlefan перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Участники акции пришли к гостевому сектору стадиона «Олимп-2», где пройдет встреча, и стали раздавать английским болельщикам пледы. Всего было изготовлено около 500 пледов, передает ТАСС.

    Отметим, что, согласно официальной информации, встречу посетят 238 поклонников «Манчестер Юнайтед». Всего же на матче ждут около 15 тысяч зрителей.

    Надо сказать, что некоторые английские болельщики, из СМИ узнавшие об «опасных русских фанатах», опасались ехать в Ростов-на-Дону. Однако гостей ростовчане встретили очень тепло. А в городе открыли круглосуточный англоязычный центр поддержки.

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