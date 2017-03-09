Болельщики замерли в ожидании битвы «Ростова» с «Манчестер Юнайтед»

Считаные часы остались до начала исторического футбольного матча. Клуб «Ростов» сегодня впервые сыграет на домашнем поле со знаменитой командой «Манчестер Юнайтед». Несмотря на звездный статус британских гостей, ростовчане надеются на победу своих футболистов.

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» сыграют сегодня вечером, а билетов на игру нет уже давно. Болельщики чуть ли не давку у касс устроили, но многим так ничего и не досталось. Сейчас билеты теперь есть на разных сайтах у перекупщиков. Говорят, кто-то даже продавал их по миллиону рублей за штуку при официальной цене в несколько тысяч.



«Ростов» победил «Баварию», «Андерлехт» и «Аякс». За две последние игры «Ростов» забил 10 мячей. Но «Манчестер Юнайтед» — грозный и именитый соперник. Ибрагимович и Моуриньо уже в Ростове. Их встречают, им рады, но португальский тренер остается верен себе . Выйдя на поле ростовского стадиона, он мрачно заметил, что это вообще не поле.



Кто то из российских экспертов заочно ответил Моуриньо, мол, такой клуб , как «Манчестер Юнайтед», должен показывать игру и на асфальте. На этом же газоне «Ростов» разгромил пражскую «Спарту», заодно и «Томь» во внутреннем чемпионате. Но букмейкеры не особо верят в победу российского клуба.



«Манчестер Юнайтед» привез с собой в Ростов 238 самых верных фанатов. У команды болельщиков по всему миру полным-полно. Ростовчанин Павел болеет за британский клуб вот уже 7 лет, но сегодня он превратился в фаната «Ростова».



После околофутбольных сражений во Франции и Марселе русские футбольные фанаты стали, как и русские хакеры, всемогущими, по крайней мере на страницах западной прессы. То, что английских любителей футбола обязательно будут бить в России при удобном случае, уже писали. Может быть, оттого в фан-клубе «Ростова» не хотят давать интервью до игры. Говорят, боятся провокаций. Ростов скоро примет футбольный чемпионат мира.



Болеть за «Ростов» Курбана Бердыева сейчас где-то даже модно. Тренер пришел в клуб, когда тот чуть не вылетел из высшей лиги, и вывел его в европейскую Лигу чемпионов, теперь уже в Лигу Европы в 1/8 финала, где играют «мужики», как называют теперь здесь команду, против «красных дьяволов».



Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, российские болельщики писали англичанам, мол, приезжайте, ушанки брать не надо, если что, обещали подарить гостям пледы. Вот уже несколько дней в Ростове температура воздуха держится на уровне плюс 10 градусов.