Gentlefan: болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарили шапки-ушанки

Болельщикам «Арсенала», которые приехали в Москву на четвертьфинал Лиги Европы, устроили радушный и теплый прием — в буквальном смысле.
Перед встречей с ЦСКА английским фанатам подарили шапки-ушанки. Сувениры вручили воспитанники спортшколы армейцев.
Джереми, болельщик «Арсенала»: «Мы провели весь день с замечательными российскими фанатами».
Джейсон, болельщик «Арсенала»: «Россияне — прекрасные люди. Мы благодарны вам за теплый прием и за шапки».
Матвей, футболист детской школы ЦСКА: «Скоро чемпионат мира, и это очень важное событие не только для России, но и для разных стран, и поэтому, я думаю, мы будем рады каждому болельщику из любой страны. Чтобы они приезжали, смотрели, как у нас здесь хорошо, красиво».
Первая акция Gentlefan прошла весной 2017 года — в Ростове болельщикам «Манчестер Юнайтед» подарили пледы. В Сочи бельгийских болельщиков «красных дьяволов» встречали девушки в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облаков. А перед сентябрьскими матчами Лиги чемпионов фанатам «Ливерпуля» и МЮ дарили футболки и дождевики.
Джереми, болельщик «Арсенала»: «Мы провели весь день с замечательными российскими фанатами».
Джейсон, болельщик «Арсенала»: «Россияне — прекрасные люди. Мы благодарны вам за теплый прием и за шапки».
Матвей, футболист детской школы ЦСКА: «Скоро чемпионат мира, и это очень важное событие не только для России, но и для разных стран, и поэтому, я думаю, мы будем рады каждому болельщику из любой страны. Чтобы они приезжали, смотрели, как у нас здесь хорошо, красиво».
Первая акция Gentlefan прошла весной 2017 года — в Ростове болельщикам «Манчестер Юнайтед» подарили пледы. В Сочи бельгийских болельщиков «красных дьяволов» встречали девушки в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облаков. А перед сентябрьскими матчами Лиги чемпионов фанатам «Ливерпуля» и МЮ дарили футболки и дождевики.
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